В Одесі надають допомогу особам, постраждалим від насильства



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Підсумки роботи Центру соціальних служб Одеської міськради щодо попередження домашнього насильства за 9 місяців 2020 року

Центр соціальних служб Одеської міської ради підбив підсумки здійснених заходів щодо попередження домашнього насильства за 9 місяців 2020 року.

Так, станом на 1 жовтня поточного року до Центру надійшло повідомлень та інформаційних листів про вчинення домашнього насильства щодо 1032 осіб. Спеціалісти Центру відвідали усі сім’ї, склали акти оцінки потреб та надання соціальних послуг, провели профілактичні заходи. Робота здійснювалась за карткою обліку сім’ї (особи).

Загалом надано 4368 соціальних послуг 826 особам.

З метою попередження насильства в сім’ях проводиться психологічна робота з батьками та дітьми, надаються консультації в рамках чинного законодавства та оформлюються правові документи. Також надається допомога у вирішенні конфліктних ситуацій та проблемних питань сімейного виховання, проводяться індивідуальні та профілактичні бесіди.

На базі Центру соціальних служб функціонують притулок для жінок, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, а також відділення денного Центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі.

З січня по вересень у притулку перебували 13 жінок і 20 дітей. Допомога надавалась з питань відновлення/оформлення документів, виплат, передбачених законодавством, проходження медичних обстежень та інше. Всього надано 262 соціальні послуги.

До відділення денного Центру соціальної допомоги за звітний період звернулося 36 громадян особисто, 307 - у телефонному режимі. Всього, включаючи психологічні та юридичні консультації, надано 854 послуги.

Крім того, за 9 місяців 2020 року Центром соціальних служб надано соціальні послуги, психологічні та юридичні консультації шістьом особам, які подали до департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Окремих громадян направлено до медичних закладів охорони здоров’я. Надано сприяння в отриманні гуманітарної допомоги за потреби.

Також спеціалістами Центру проведено для студентської молоді в онлайн режимі 19 групових заходів для 637 учасників. Мета заходів - профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі, популяризація здорового способу життя, попередження торгівлі людьми та протидія домашньому насильству та насильству за ознакою статі.

Центр соціальних служб Одеської міської ради знаходиться за адресою: вул. Іцхака Рабіна, 7. Детальну інформацію з питань запобігання насильству можна отримати у фахівців Центру за телефонами: (048) 784-92-17, (048) 784-92-66 та (048) 784-92-67.