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    Кримінал

    На Дніпропетровщині сталася стрілянина, є загиблі

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    Двоє чоловіків отримали смертельні вогнепальні поранення - На Дніпропетровщині сталася стрілянина, є загиблі
    Двоє чоловіків отримали смертельні вогнепальні поранення
    Фото ілюстративне

    Поліція ввела в Дніпропетровській області спецоперацію

    У понеділок, 14 вересня, у Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків.

    Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

    «14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені», - йдеться в повідомленні.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

    Вживаються всі заходи для встановлення обставин події та затримання підозрюваного. Для затримання підозрюваного у вбивстві у Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.

    Нагадаємо, 2 вересня в ресторані в Українці озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

    Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

    3 вересня поліція повідомила, що встановила 22 учасники конфлікту. Оперативники встановили та затримали основного організатора конфлікту, ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації

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