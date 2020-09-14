На Дніпропетровщині сталася стрілянина, є загиблі



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Двоє чоловіків отримали смертельні вогнепальні поранення Фото ілюстративне

Поліція ввела в Дніпропетровській області спецоперацію

У понеділок, 14 вересня, у Нікополі Дніпропетровської області сталася стрілянина, в результаті якої загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«14 вересня близько 6-ї ранку невідомий доставив до міської лікарні м. Нікополя двох чоловіків зі смертельними вогнепальними пораненнями. Особи загиблих встановлені», - йдеться в повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 п. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Вживаються всі заходи для встановлення обставин події та затримання підозрюваного. Для затримання підозрюваного у вбивстві у Дніпропетровській області введена поліцейська спецоперація.

Нагадаємо, 2 вересня в ресторані в Українці озброєна рушницями група людей здійснила до 10 пострілів.

Після інциденту в лікарню звернулося троє постраждалих чоловіків з пораненнями. Один з них незабаром зник. Люди отримали поранення з травматичної зброї, але надавати пояснення поліцейським відмовилися.

3 вересня поліція повідомила, що встановила 22 учасники конфлікту. Оперативники встановили та затримали основного організатора конфлікту, ним виявився 32-річний громадянин Російської Федерації

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