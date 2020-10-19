В Одесі зафіксовано 32 нових випадки зараження Covid-19



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На 19 жовтня в Одесі зареєстровані 4809 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 3089 одеситів

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 19 жовтня 2020 року в Одеській області зареєстровано 19076 випадків Covid-19. З них 8028 осіб – жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 349 нових випадків захворювання, з них 32 – в одеситів, 317 – у жителів районів області.

За даними на 19 жовтня, на лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 176 пацієнтів з Covid-19, з них 99 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 77 пацієнтів, з них 75 осіб не потребують штучної вентиляції легенів, два пацієнти отримують кисневу терапію в режимі СІПАП.

За минулу добу в інфекційну лікарню поступили вісім осіб з підозрою на Covid-19.

23 пацієнти з лабораторно підтвердженим Covid-19 проходять лікування в МКЛ №1, 46 осіб – у МКЛ №10, 12 дітей - у дитячій міській лікарні №3.

За даними на ранок 19 жовтня, в опорних міських медзакладах Одеси вільні 93 ліжка для госпіталізації пацієнтів з підозрою і з лабораторно підтвердженим Covid-19.

За останню добу зареєстровано два нових випадки Covid-19 у дітей, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні.

За останню добу від Covid-19 за результатами ПЛР-обстеження одужали вісім жителів Одеси.

Натепер в Одесі зареєстровані 4809 випадків одужання від Covid-19, продовжують хворіти 3089 одеситів.