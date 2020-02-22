Київський журналіст запропонував розважити евакуйованих в Нових Санжарах



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Я закликаю полтавські колективи, щоб ви приїхали під стіни цього закладу в Нові Санжари, наприклад, туди, де контрольно-пропускний пункт, і влаштували для пасажирів і членів екіпажу невеличкий концерт - журналіст Олександр Махов Скріншот з відео

Більшість користувачів підтримали пропозицію журналіста і запитали, куди можна передати книги для евакуйованих

Евакуйованим із Китаю в медичному центрі «Нові Санжари» заборонено виходити на вулицю, тому з розваг у них є тільки телефон і телевізор.

Про це на своїй сторінці в Facebook розповів київський журналіст Олександр Махов, який знаходиться разом з евакуйованими на 14-денному карантині. Він поскаржився на нудьгу і запропонував розважити людей.

Журналіст попросив влаштувати концерт, передати книги або привезти стіл для настільного тенісу в медустанову. Користувачі розкритикували ідею Махова і буквально накинулися на нього.

«Я закликаю полтавські колективи, щоб ви приїхали під стіни цього закладу в Нові Санжари, наприклад, туди, де контрольно-пропускний пункт, і влаштували для пасажирів і членів екіпажу невеличкий концерт. Я думаю, що люди будуть задоволені підтримкою», – сказав журналіст на відео.

Під публікацією Махова залишили близько 200 коментарів. Більшість користувачів підтримали пропозицію журналіста і запитали, куди можна передати книги для евакуйованих. Але знайшлися і ті, хто назвали це шоком і перебором.