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    У світі

    В Італії зафіксували другу смерть від коронавірусу

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    В Італії зафіксували другу смерть від коронавірусу

    Мешканців містечок Кодоньо та Кастільоне-д’Адда закликали залишатися вдома

    В Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом COVID-19.

    Про це інформує Daily Mail.

    «Двоє заражених коронавірусом в Італії сьогодні померли від хвороби, яка спричинила смерть 2553 людей та зараження понад 77 268 в усьому світі», – йдеться у повідомленні.

    Першою жертвою коронавірусу став 78-річний чоловік, який помер у лікарні на північному сході Італії у п’ятницю ввечері. Адріано Тревісан потрапив до лікарні десять днів тому.

    Другою пацієнткою, яка померла, стала жінка, особу якої ще належить з’ясувати, це спровокувало закриття магазинів, офісів та громадських місць у регіоні.

    Вчора у шістьох італійців у регіоні Ломбардія, що на півночі Італії, виявився позитивним тест на коронавірус.

    Мешканців містечок Кодоньо та Кастільоне-д’Адда закликали залишатися вдома.

    Як повідомлялося, раніше, до двох смертей в Італії, єдиним випадком загибелі від коронавірусу у Європі був китайський турист, який помер минулого тижня у Франції.

    Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.

    Італія смерть хвороби вірус
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