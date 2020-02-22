В Італії зафіксували другу смерть від коронавірусу
Мешканців містечок Кодоньо та Кастільоне-д’Адда закликали залишатися вдома
В Італії зафіксована вже друга смерть унаслідок зараження коронавірусом COVID-19.
Про це інформує Daily Mail.
«Двоє заражених коронавірусом в Італії сьогодні померли від хвороби, яка спричинила смерть 2553 людей та зараження понад 77 268 в усьому світі», – йдеться у повідомленні.
Першою жертвою коронавірусу став 78-річний чоловік, який помер у лікарні на північному сході Італії у п’ятницю ввечері. Адріано Тревісан потрапив до лікарні десять днів тому.
Другою пацієнткою, яка померла, стала жінка, особу якої ще належить з’ясувати, це спровокувало закриття магазинів, офісів та громадських місць у регіоні.
Вчора у шістьох італійців у регіоні Ломбардія, що на півночі Італії, виявився позитивним тест на коронавірус.
Мешканців містечок Кодоньо та Кастільоне-д’Адда закликали залишатися вдома.
Нагадаємо, 21 лютого в Італії зафіксовано перший випадок смерті від коронавірусу.