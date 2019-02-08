В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі



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Ремонт амбулаторії в Одесі

У Київському районі Одеси проводять капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №3

В Одесі триває капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 за адресою: Фонтанська дорога, 30/32. Ремонтні роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету.

У процесі ремонтних робіт проведено встановлення сучасних енергозберігаючих вікон, проводяться малярно-штукатурні роботи, монтаж підвісних стель із вбудованою системою освітлення, укладання підлогового покриття, повна заміна систем тепло-, водопостачання, електропроводки та інших інженерних комунікацій.

Частину приміщень сімейної амбулаторії вже відремонтовано для забезпечення прийому пацієнтів. Після завершення ремонтних робіт сімейна амбулаторія ЦПМСД №3 буде оснащена новим медичних обладнанням та меблями. Для амбулаторії закуплено комп'ютерну техніку. Тут у сучасних комфортних умовах отримуватимуть первинну медичну допомогу близько 16-ти тисяч одеситів.

Минулого року в Одесі було відкрито чотири нові сімейні амбулаторії: дві - у Приморському районі і дві у Київському. Наразі наближається до завершення капітальний ремонт будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги №10 на вул. Житомирській.