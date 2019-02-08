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    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі

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    Ремонт амбулаторії в Одесі - В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    Ремонт амбулаторії в Одесі

    У Київському районі Одеси проводять капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №3

    В Одесі триває капітальний ремонт амбулаторії сімейної медицини Центру первинної медико-санітарної допомоги №3 за адресою: Фонтанська дорога, 30/32. Ремонтні роботи проводяться за рахунок коштів міського бюджету. 

    У процесі ремонтних робіт проведено встановлення сучасних енергозберігаючих вікон, проводяться малярно-штукатурні роботи, монтаж підвісних стель із вбудованою системою освітлення, укладання підлогового покриття, повна заміна систем тепло-, водопостачання, електропроводки та інших інженерних комунікацій. 

    Частину приміщень сімейної амбулаторії вже відремонтовано для забезпечення прийому пацієнтів. Після завершення ремонтних робіт сімейна амбулаторія ЦПМСД №3 буде оснащена новим медичних обладнанням та меблями. Для амбулаторії закуплено комп'ютерну техніку. Тут у сучасних комфортних умовах отримуватимуть первинну медичну допомогу близько 16-ти тисяч одеситів. 

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    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі
    В Одесі продовжують ремонт сімейної амбулаторії на Фонтанській дорозі

    Минулого року в Одесі було відкрито чотири нові сімейні амбулаторії: дві - у Приморському районі і дві у Київському. Наразі наближається до завершення капітальний ремонт будівлі Центру первинної медико-санітарної допомоги №10 на вул. Житомирській. 

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