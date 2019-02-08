Понад 20 тисяч одеситів пройшли обстеження на ВІЛ у 2018 році



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В усіх сімейних амбулаторіях та інших медзакладах Одеси можна безкоштовно пройти експрес-тестування на ВІЛ

В Одесі в усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги продовжує працювати програма з обстеження на ВІЛ у сімейних лікарів. Будь-який одесит при відвідуванні амбулаторії сімейної медицини може пройти безкоштовне експрес-тестування на ВІЛ і протягом 10-15 хвилин дізнатися свій ВІЛ-статус. Конфіденційність ВІЛ-позитивного статусу пацієнта гарантується.

Безкоштовне тестування на ВІЛ також проводиться в міських поліклініках, лікарнях і жіночих консультаціях Одеси. Діагностичні тест-системи закуплені за рахунок коштів муніципального бюджету.

Для медичних працівників міських лікувально-профілактичних закладів Одеси у 2018 році проведено навчання з дотестового і післятестового консультування та тестування на ВІЛ.

У 2018 році в міських медзакладах Одеси обстеження на ВІЛ за допомогою швидких тестів пройшли 20 213 осіб. Позитивний ВІЛ-статус виявлено у 718 пацієнтів, коефіцієнт виявлення - 3,6%.

Всі пацієнти з позитивним результатом направляються на консультацію і подальше обстеження в міський Центр профілактики та боротьби з ВІЛ / СНІДом. Тут всім пацієнтам з підтвердженим ВІЛ-позитивним статусом безкоштовно надають антиретровірусну терапію. Це лікування покращує якість і підвищує тривалість життя ВІЛ-позитивної людини, а також робить його безпечним для оточуючих.

Програма дозволила підвищити доступність обстеження на ВІЛ для одеситів і своєчасність призначення антиретровірусної терапії людям, що живуть з ВІЛ. Цей проект спрямований на досягнення цілей «90-90-90» глобальної ініціативи Fast Track Cities, до якої Одеса приєдналася у 2017 році. Під цим розуміється, що не менше 90% ВІЛ-позитивних пацієнтів знають свій статус, 90% з них отримують антиретровірусну терапію, 90% мають.