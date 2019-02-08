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    Поліція затримала на хабарі начальника залізничного вокзалу Одеси

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    Очільник&nbsp;залізничного вокзалу Одеси Олег Сирота - Поліція затримала на хабарі начальника залізничного вокзалу Одеси
    Очільник залізничного вокзалу Одеси Олег Сирота
    Фото: odessamedia

    Олега Сироту затримали ввечері 7 лютого прямо в будівлі вокзалу

    Начальника залізничного вокзалу Одеси Олега Сироту затримали за підозрою в отриманні хабара.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на правоохоронні органи.

    Зазначається, що чоловіка затримали ввечері 7 лютого прямо в будівлі вокзалу, який оточила поліція. Всередині ведуться слідчі дії.

    «Він систематично вимагав і брав по 200-300 доларів США у підприємців, які працювали на території вокзалу. Займається ним обласна прокуратура, управління захисту економіки і Національна поліція», - заявили джерела видання в правоохоронних органах. 

    За інформацією «Сегодня», Олег Сирота попався при отриманні чергового хабара в 7 тисяч гривень.

    Нагадаємо, напередодні в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів лікаря Державної кримінально-виконавчої служби.

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