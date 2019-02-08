Поліція затримала на хабарі начальника залізничного вокзалу Одеси



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Очільник залізничного вокзалу Одеси Олег Сирота Фото: odessamedia

Олега Сироту затримали ввечері 7 лютого прямо в будівлі вокзалу

Начальника залізничного вокзалу Одеси Олега Сироту затримали за підозрою в отриманні хабара.

Про це повідомляє місцеве видання «Думська» з посиланням на правоохоронні органи.

Зазначається, що чоловіка затримали ввечері 7 лютого прямо в будівлі вокзалу, який оточила поліція. Всередині ведуться слідчі дії.

«Він систематично вимагав і брав по 200-300 доларів США у підприємців, які працювали на території вокзалу. Займається ним обласна прокуратура, управління захисту економіки і Національна поліція», - заявили джерела видання в правоохоронних органах.

За інформацією «Сегодня», Олег Сирота попався при отриманні чергового хабара в 7 тисяч гривень.

Нагадаємо, напередодні в Одесі співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів лікаря Державної кримінально-виконавчої служби.