ЗМІ: голова Одеської ОДА Степанов не збирається подавати у відставку



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Голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов

Жодних зауважень щодо поточної службової діяльності у Степанова не було, зазначає ЗМІ

Голова Одеської обласної державної адміністрації (ОДА) Максим Степанов не збирається йти у відставку, як цього вимагає виборчий штаб президента України Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав головний редактор сайту «Цензор.Нет» Юрій Бутусов.

«За даними джерел «Цензор.Нет», виборчий штаб вимагає від Степанова подати у відставку. Причина невдоволення штабу – рішення обласної влади здійснювати додаткову соціальну виплату малозабезпеченим громадянам не перед першим туром виборів, а після другого туру – наприкінці квітня», – написав він.

Бутусов зазначив, що в Одеській обласній раді одноразові виплати критикували як підкуп виборців перед першим туром.

«На підставі цієї критики голова ОДА підтримав рішення облради про перенесення виплат після виборів. Центральний штаб Порошенка розцінив це як саботаж. За даними «Цензор.Нет», Степанов не збирається подавати у відставку. Жодних зауважень щодо поточної службової діяльності у Степанова не було, в області успішно виконували низку державних програм під контролем ОДА, жодних доган і службових стягнень на голову ОДА не було накладено, тому які можуть бути підстави для звільнення – не зрозуміло», – додав журналіст.

Проте він додав, що указ про звільнення, ймовірно, все ж буде видано.

Нагадаємо, 7 квітня ЗМІ повідомили, що президент України Петро Порошенко прийняв рішення про звільнення голови Одеської обласної адміністрації Максима Степанова.

До слова, 5 квітня голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв написав заяву про відставку.

Він зазначив, що написав президенту заяву про звільнення з посади, бо не хоче, «щоб наслідки інформкілерства вплинули на спокій нашої держави».