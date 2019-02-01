На Вінниччині придбано житло для 42 дітей-сиріт



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Житло придбано за рахунок субвенції з державного бюджету

Минулого року на Вінниччині освоєно 17360 тис. грн субвенції з державного бюджету, призначеної на придбання житла для дітей-сиріт та осіб з їх числа.

У 2018 році було придбано 33 об’єкта (квартир та будинків) для 42 дітей-сиріт та осіб з їх числа. Також минулого року було придбано приміщення для проживання, а саме – 3 дитячих будинки сімейного типу, куди може бути влаштовано до 30 дітей, залишених без батьківської опіки.

Крім цього, на виготовлення КПД для будівництва приміщення для дитячого будинку сімейного типу в Студенянській об’єднаній територіальній громаді виділено 210 тис. грн.