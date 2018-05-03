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    В Одесі турист вкрав у перехожого гаманець

    Поліцейські затримали підозрюваного
    Правоохоронці затримали туриста з Вірменії, який пограбував одесита. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області. Подія трапилася 2 травня на вулиці Пишоновскій. 48-річний потерпілий розповів, що до нього підійшов незнайомець, вдарив його в живіт і вкрав гаманець з грошима. Через деякий час поліцейські затримали громадянина Вірменії,
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    Поліцейські затримали підозрюваного

    Правоохоронці затримали туриста з Вірменії, який пограбував одесита. Про це повідомили в прес-службі ГУ НП в Одеській області.

    Подія трапилася 2 травня на вулиці Пишоновскій. 48-річний потерпілий розповів, що до нього підійшов незнайомець, вдарив його в живіт і вкрав гаманець з грошима.

    Через деякий час поліцейські затримали громадянина Вірменії, який зізнався в скоєному і повернув вкрадене. Зловмиснику оголосили про підозру у вчиненні грабежу (ст. 186 КК України) та помістили його в ізолятор тимчасового утримання.

    Нагадаємо, вчора під час заходів, присвячених річниці трагедії 2 травня, в Одесі затримали хлопців, які вдарили чоловіка, що прямував на Куликове поле.

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