Сильний туман призвів до трьох ДТП на мосту в Одесі. Є жертви



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Трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів Фото: Біляївський відділ поліції в Одеській області

Під час зіткнення трьох авто загинула людина

На трасі «Одеса - Київ» в районі клеверного мосту вранці 28 листопада через сильний туман сталися декілька ДТП, в тому числі смертельна.

Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

Зокрема, на мосту зіштовхнулися Opel, Geely та Mercedes. В результаті зіткнення травм зазнали двоє пасажирів Geely, один із них – смертельні.

Також під мостом сталася аварія за участю вантажівки «МАЗ», Daewoo та Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина.

Крім того, трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. В результаті аварії переломи нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка «ВАЗу».

«На всіх локаціях працюють правоохоронці. Вони встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - додали в поліції.

Нагадаємо, на Черкащині в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ - Одеса» через ожеледицю сталася ДТП за участі 11 транспортних засобів.