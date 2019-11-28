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    Сильний туман призвів до трьох ДТП на мосту в Одесі. Є жертви

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    <p>Трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів</p> - Сильний туман призвів до трьох ДТП на мосту в Одесі. Є жертви

    Трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів

    Фото: Біляївський відділ поліції в Одеській області

    Під час зіткнення трьох авто загинула людина

    На трасі «Одеса - Київ» в районі клеверного мосту вранці 28 листопада через сильний туман сталися декілька ДТП, в тому числі смертельна.

    Про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області.

    Зокрема, на мосту зіштовхнулися Opel, Geely та Mercedes. В результаті зіткнення травм зазнали двоє пасажирів Geely, один із них – смертельні.

    Також під мостом сталася аварія за участю вантажівки «МАЗ», Daewoo та Hyundai. У цій дорожньо-транспортній пригоді незначні травми отримала одна людина.

    Крім того, трохи далі від мосту зіштовхнулися одразу 11 автомобілів. В результаті аварії переломи нижніх кінцівок та струс головного мозку отримали водій та пасажирка «ВАЗу».

    «На всіх локаціях працюють правоохоронці. Вони встановлюють повні обставини дорожньо-транспортних пригод та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань», - додали в поліції.

    Нагадаємо, на Черкащині в Уманському районі на 225 км автодороги «Київ - Одеса» через ожеледицю сталася ДТП за участі 11 транспортних засобів.

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