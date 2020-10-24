В Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з 120 кг кокаїну



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В Одесі затримали чотирьох громадян Ізраїлю з 120 кг кокаїну Фото: СБУ

Правоохоронці встановили, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Південної Америки в Україну

Служба безпеки України затримала в Одесі чотирьох громадян Ізраїлю з понад 120 кг кокаїну з Південої Америки.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Чотирьох громадян Ізраїлю з близько 120 кілограмами кокаїну міжвідомча група затримала в одному зі складських приміщень Одеси.

Правоохоронці встановили, що затримані іноземці причетні до контрабанди наркотиків, які доставляли з Перу в Україну в контейнері через Одеський морський торговельний порт.

Слідчі відкрили провадження за ст. 305 ККУ «Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів».

Затримання провели оперативні співробітники Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі слідчими УСБУ в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури.

Слідчі заходи тривають.