В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
- Сьогодні, 01:51
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Злочинці уганяли такі авто як Lexus, BMW, Toyota
В Одесі поліція затримала трьох місцевих, які викрадали елітні автомобілі, а потім повертали власнику за грошову винагороду.
Про це повідомляє головне управління поліції одеської області.
Злочинці уганяли такі авто як Lexus, BMW, Toyota тощо. Вартість кожного з автомобілів коливалася від 40 до 60 тисяч доларів.
Організатором схеми викрадення був 44-річний одесит, якого вже раніше засуджували за аналогічні дії. Разом з ним діяли двоє виконавців 27 та 29 років.
Вони спеціальним обладнанням знімали сигналізацію з авто, відкривали його, а потім відганяли у заздалегідь орендований гараж. Після — посередник у цій схемі, який мав певні зв’язки серед правоохоронців, знаходив номер власника і зв’язувався з ним.
Після згоди власника авто, транспорт привозили у малолюдне місце і повідомляли про це власника. За повернення автомобіля зазвичай вимагали 5-10 тисяч доларів.
Як зауважили у поліції, загалом зафіксували сім подібних випадків викрадення авто, три спроби були невдалими. Одне з викрадених авто злочинці залишили неподалік управління Одеської поліції.
За словами голови слідчого управління поліції Одещини Сергія Шайхета, усі троє учасників схеми затримані. Їх можуть ув’язнити на термін до 12 років.