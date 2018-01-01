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    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто

    Злочинці уганяли такі авто як Lexus, BMW, Toyota
    В Одесі поліція затримала трьох місцевих, які викрадали елітні автомобілі, а потім повертали власнику за грошову винагороду. Про це повідомляє головне управління поліції одеської області. Злочинці уганяли такі авто як Lexus, BMW, Toyota тощо. Вартість кожного з автомобілів коливалася від 40 до 60 тисяч доларів. Організатором схеми викрадення був
    • Сьогодні, 01:51
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    Злочинці уганяли такі авто як Lexus, BMW, Toyota

    В Одесі поліція затримала трьох місцевих, які викрадали елітні автомобілі, а потім повертали власнику за грошову винагороду.

    Про це повідомляє головне управління поліції одеської області.

    Злочинці уганяли такі авто як Lexus, BMW, Toyota тощо. Вартість кожного з автомобілів коливалася від 40 до 60 тисяч доларів.

    Організатором схеми викрадення був 44-річний одесит, якого вже раніше засуджували за аналогічні дії. Разом з ним діяли двоє виконавців 27 та 29 років.

    Вони спеціальним обладнанням знімали сигналізацію з авто, відкривали його, а потім відганяли у заздалегідь орендований гараж. Після — посередник у цій схемі, який мав певні зв’язки серед правоохоронців, знаходив номер власника і зв’язувався з ним.

    Після згоди власника авто, транспорт привозили у малолюдне місце і повідомляли про це власника. За повернення автомобіля зазвичай вимагали 5-10 тисяч доларів.

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    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто
    В Одесі затримали трьох викрадачів елітних авто

    Як зауважили у поліції, загалом зафіксували сім подібних випадків викрадення авто, три спроби були невдалими. Одне з викрадених авто злочинці залишили неподалік управління Одеської поліції.

    За словами голови слідчого управління поліції Одещини Сергія Шайхета, усі троє учасників схеми затримані. Їх можуть ув’язнити на термін до 12 років.

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