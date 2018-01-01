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    В Одесі обвалився будинок, під завалами опинилася жінка-інвалід

    Причини обвалу наразі невідомі
    В Одесі завалилася частина житлового будинку на вулиці Ніжинській. Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС. Як повідомляється, рятувальники дізнались про обвал о 00.49. Коли вони прибули на місце, то побачили, що частково впала прибудована квартира на другому поверсі. Розвалилися перекриття горища, дах і сходова клітка
    • Сьогодні, 10:31
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    Причини обвалу наразі невідомі

    В Одесі завалилася частина житлового будинку на вулиці Ніжинській. Про це повідомляє прес-служба обласного управління ДСНС.

    Як повідомляється, рятувальники дізнались про обвал о 00.49. Коли вони прибули на місце, то побачили, що частково впала прибудована квартира на другому поверсі. Розвалилися перекриття горища, дах і сходова клітка двоповерхового житлового будинку на загальній площі 100 квадратних метрів.

    Під завалом опинилася господиня квартири - жінка-інвалід першої групи. Її врятували і відправили в міську клінічну лікарню №5 для проведення медичного обстеження.

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    В Одесі обвалився будинок, під завалами опинилася жінка-інвалід
    В Одесі обвалився будинок, під завалами опинилася жінка-інвалід
    В Одесі обвалився будинок, під завалами опинилася жінка-інвалід
    В Одесі обвалився будинок, під завалами опинилася жінка-інвалід

    Рятувальники розслідують причини інциденту.

    ДСНС Одеса рятувальники
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