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    Американського священика в Одесі прийняли за «міняйла» та жорстоко вбили

    У поліції кажуть, що підозрювані - вихідці з Кавказу
    Одеська поліція затримала групу осіб, яка підозрюється в тому, що катувала і вбила громадянина США азіатського походження. Як повідомили «Думській» в ГУНП, зловмисники прийняли пастора однієї з протестантських церков за так званого міняйла з ринку «Сьомий кілометр». Вони увірвалися до нього в квартиру і жорстоко катували
    • Вчора, 18:45
    • Розсилка

    У поліції кажуть, що підозрювані - вихідці з Кавказу

    Одеська поліція затримала групу осіб, яка підозрюється в тому, що катувала і вбила громадянина США азіатського походження.

    Як повідомили «Думській» в ГУНП, зловмисники прийняли пастора однієї з протестантських церков за так званого міняйла з ринку «Сьомий кілометр». Вони увірвалися до нього в квартиру і жорстоко катували священика, вимагаючи показати схованку з грошима (якої, насправді не було).

    Всі троє затримані. Один з них є далеким родичем відомого кримінального авторитета Антимоса і знаходиться в розшуку за підозрою в розбійному нападі, інший - під домашнім арештом за ДТП, у третього поки проблем з законом не було.

    Те, що сталося кваліфікували за частиною 2 ст. 115 КК України. Трійці загрожує довічне ув'язнення.

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