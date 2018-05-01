Американського священика в Одесі прийняли за «міняйла» та жорстоко вбили

У поліції кажуть, що підозрювані - вихідці з Кавказу

Одеська поліція затримала групу осіб, яка підозрюється в тому, що катувала і вбила громадянина США азіатського походження. Як повідомили «Думській» в ГУНП, зловмисники прийняли пастора однієї з протестантських церков за так званого міняйла з ринку «Сьомий кілометр». Вони увірвалися до нього в квартиру і жорстоко катували



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У поліції кажуть, що підозрювані - вихідці з Кавказу

Одеська поліція затримала групу осіб, яка підозрюється в тому, що катувала і вбила громадянина США азіатського походження.

Як повідомили «Думській» в ГУНП, зловмисники прийняли пастора однієї з протестантських церков за так званого міняйла з ринку «Сьомий кілометр». Вони увірвалися до нього в квартиру і жорстоко катували священика, вимагаючи показати схованку з грошима (якої, насправді не було).

Всі троє затримані. Один з них є далеким родичем відомого кримінального авторитета Антимоса і знаходиться в розшуку за підозрою в розбійному нападі, інший - під домашнім арештом за ДТП, у третього поки проблем з законом не було.

Те, що сталося кваліфікували за частиною 2 ст. 115 КК України. Трійці загрожує довічне ув'язнення.