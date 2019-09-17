В Одесі знизилася захворюваність на гострі кишкові інфекції, морська вода відповідає нормам



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Інформація щодо захворюваності на інфекційні хвороби в Одесі і стану води на міських пляжах

За інформацією ГУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на гострі кишкові інфекції в Одесі минулого тижня знизилася на 18,4%, порівняно з попереднім тижнем.

Всього зареєстровано 306 випадків гострих кишкових інфекцій, з яких 63,4% склали діти, більшість - у віці 1-4-х років. Рівень захворюваності серед дітей у віці до 17-ти років знизився на 20,8%.

Згідно з факторним аналізом, більшість випадків захворювань пов'язані із вживанням немитих овочів і фруктів, готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, молочних і м'ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках.

Для проведення моніторингових досліджень на холеру проведено обстеження 375 хворих на гострі кишкові інфекції та досліджені 12 проб з об'єктів зовнішнього середовища - 10 проб морської води і 2 проби лиманової води. Холерний вібріон не виділено.

Минулого тижня на кір захворіли 5 одеситів - одна дитина і чотири дорослих. Захворюваність на кір практично відповідає рівню попереднього тижня.

Ситуація із захворюваністю на кір в Одесі залишається складною. За даними звітних форм медзакладів, з початку нинішнього року в Одесі зареєстровані 768 випадків кору, з яких 42,3% склали діти. З усіх хворих 90% не мали жодного щеплення проти кору.

Вакцина КПК «Пріорікс» виробництва Бельгії для профілактики кору, паротиту та краснухи є в достатній кількостіу всіх дитячих міських поліклініках Одеси. Медики рекомендують вакцинувати дітей за першої можливості, коли настав час щеплення за календарем - тобто відразу після настання 12-місячного і 6-річного віку.

Для проведення моніторингу питної води в Одесі відібрано 21 проба на санітарно-мікробіологічні показники і 15 проб на санітарно-хімічні показники. Всі проби відповідають нормам.

На міських пляжах Одеси з 6 по 12 вересня 2019 року на санітарно-мікробіологічні показники досліджено 48 проб морської води. Всі проби відповідають нормативним вимогам.

Правила профілактики кишкових інфекцій і харчових отруєнь.