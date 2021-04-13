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    Пожежа в Одесі: палав офіс на 25 поверсі

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    Ще до приїзду рятувальників 55 мешканців будинку самостійно покинули приміщення - Пожежа в Одесі: палав офіс на 25 поверсі
    Ще до приїзду рятувальників 55 мешканців будинку самостійно покинули приміщення
    Фото ДСНС в Одеській області

    Полум'я розповсюдилось на 60 квадратних метрів

    В Одесі на передостанньому поверсі 25-поверхівки горіло офісне приміщення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

    Виклик про пожежу до служби порятунку надійшов зранку, 13 квітня, о 07:11. За підвищеним номером виклику 50 рятувальників рушили до житлового комплексу «Апельсин», розташованого на вулиці Середньофонтанській, 35. На місці працівники ДСНС встановили, що загорілось офісне приміщення на передостанньому поверсі 25-поверхівки.

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    Пожежа в Одесі: палав офіс на 25 поверсі
    Пожежа в Одесі: палав офіс на 25 поверсі
    Пожежа в Одесі: палав офіс на 25 поверсі

    Ще до приїзду рятувальників 55 мешканців будинку самостійно покинули приміщення сходовим маршем. Загасили вогонь о 08:07, полум'я розповсюдилось на 60 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих нема.

    Тим часом, у центрі Санкт-Петербурга, що у Росії, вчора сталась масштабна пожежа у бізнес-центрі «Невська мануфактура». Є постраждалі та загиблі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Площа пожежі становлять 4 тис. кв. м. Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.

    Теги: пожежа ДСНС Одеса
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