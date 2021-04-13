Пожежа в Одесі: палав офіс на 25 поверсі

Ще до приїзду рятувальників 55 мешканців будинку самостійно покинули приміщення

Полум'я розповсюдилось на 60 квадратних метрів

В Одесі на передостанньому поверсі 25-поверхівки горіло офісне приміщення. Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Одеській області.

Виклик про пожежу до служби порятунку надійшов зранку, 13 квітня, о 07:11. За підвищеним номером виклику 50 рятувальників рушили до житлового комплексу «Апельсин», розташованого на вулиці Середньофонтанській, 35. На місці працівники ДСНС встановили, що загорілось офісне приміщення на передостанньому поверсі 25-поверхівки.

Ще до приїзду рятувальників 55 мешканців будинку самостійно покинули приміщення сходовим маршем. Загасили вогонь о 08:07, полум'я розповсюдилось на 60 квадратних метрів. Загиблих та постраждалих нема.

Тим часом, у центрі Санкт-Петербурга, що у Росії, вчора сталась масштабна пожежа у бізнес-центрі «Невська мануфактура». Є постраждалі та загиблі. Про це повідомляють російські ЗМІ. Площа пожежі становлять 4 тис. кв. м. Пожежі присвоєно максимальний (п'ятий) ранг складності.