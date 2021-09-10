На тлі путінських військових навчань Україна посилила охорону кордону з Білоруссю

Українські прикордонники кажуть, що наразі все спокійно

Патрулі з собаками, авіація та катери посилено охоронятимуть українсько-білоруський кордон

Державна прикордонна служба запевняє, що ситуація на кордоні з Білоруссю залишається спокійною.

«Обстановка на цьому напрямку залишається спокійною. Всі пункти пропуску, які функціонували до цього, продовжують працювати у визначеному режимі», – йдеться на сайті ДПСУ.

У прикордонному відомстві зазначають, що забезпечують посилену охорону державного рубежу. Для цього залучено всі необхідні ресурси, в тому числі спеціальні підрозділи.

«Крім того, державний кордон цілодобово патрулюють наряди зі службовими собаками, прикордонна авіація, ведеться моніторинг з постів спостереження, а на водних ділянках кордону залучаються катери Держприкордонслужби», – розповіли в ДПСУ.

Водночас прикордонники опрацьовують всю інформацію, яка може впливати на стан охорони державного кордону, та ефективно взаємодіють із підрозділами ЗСУ та іншими структурами.

Зазначається, що заходи проводяться для запобігання можливим правопорушенням, недопущення провокацій, нестандартних ситуацій та можливого незаконного перетину кордону групами осіб.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь розпочали спільні стратегічні навчання «Захід-2021». Керівництво Збройних сил України заявляло, що ці навчання потенційно становлять загрозу для країни.

Головнокомандувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що широкомасштабну агресію Росія може розпочати під час навчань «Захід-2021».

Також Росія перекинула у Білорусь винищувачі (фото).

Раніше у НАТО заявили, що Росія приховує масштаби військових навчань «Захід-2021».

Додамо, що Польща готується до провокацій на кордоні з Білоруссю.

Нагадаємо, що наприкінці вересня у навчаннях «Об'єднані зусилля – 2021» візьмуть участь 12,5 тисяч військових, а також кораблі, бронетехніка та літаки країн НАТО.