В Одеській області відкрилась фотовиставка відомих хорватських митців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виставка «Спалах різноманітності» складається з 40 фоторобіт

В Одеському літературному музеї на честь Дня Європи, 19 травня, відкрилася виставка «Спалах різноманітності» двох хорватських авторів – Маріо Ромулича та Дражена Стойчича. У церемонії відкриття взяв участь голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«Дуже добре, що пани Ромулич та Стойчич відкривають для нас Хорватію саме в День Європи. Це ще раз доводить, що партнерство України та Європейського союзу — не лише політика та бізнес. Це — культурний обмін між нашими державами. Так, Україна має власний потенціал, власну культуру та власне бачення світу. Та жодна країна світу не може бути успішною, орієнтуючись лише на себе, не вивчаючи історію та побут інших держав», — підкреслив Максим Степанов.

Виставка «Спалах різноманітності» складається з 40 фоторобіт. Її було представлено також у галереях та музеях Бельгії та Австрії.

«Ця виставка, яку я мав честь показати голові Одеської обласної державної адміністрації пану Максиму Степанову, у 2013 році, коли Хорватія вступала до Європейського Союзу, була виставлена у Раді Європи у Стразбурзі. А сьогодні вона — в Одесі. І я хочу від Хорватії, від Європейського союзу та від мого колеги – голови представництва ЄС в Україні Хюга Мінгареллі – передати вітання мультикультурній Одеській області», - наголосив під час відкриття виставки Надзвичайний та Повноважний посол Республіки Хорватії в Україні Томіслав Відошевіч.

Автори фотовиставки Маріо Ромулич та Дражен Стойчич співпрацюють вже більше семи років. Митці, зокрема, створили мультимедійний проект «Осієк, історія одного кохання», який став найкращою фотомонографією міста Осієк та першим у низці їх мультимедійних проектів. Зазначимо, виставку «Спалах різноманітності» в Одеському літературному музеї можуть відвідати усі бажаючі протягом наступних двох тижнів.