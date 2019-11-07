В школу у Болградському районі завітали вчителі з Албанії

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Жителі єдиного албанського села в Україні хочуть знати сучасну мову своїх пращурів

У село Каракурт Болградського району, єдиного албанським населеного пункту в Одеській області, прибули два філолога з Республіки Албанія, повідомляє видання «Топор».

Фахівці завітали в бессарабське село в рамках угоди між національним агентством з питань діаспори Республіки Албанія і Україною, і працюватимуть тут протягом тижня.

Гості вже провели перші уроки сучасної албанської мови разом з учителем місцевої загальноосвітньої школи Наталією Кирчевою, яка кілька років тому пройшла курс навчання в університеті Тирани.

Зазначається, що школярі с. Каракурт вивчають рідну албанську мову в рамках факультативних занять.

Практика роботи в українських школах фахівців з інших країн давно застосовується в гімназії м. Болград.

Тут вже більше десятиліття, змінюючи один одного, працюють викладачі, делеговані міністерством освіти Болгарії, які викладають болгарську мову, історію, вокал, музику і хореографію.