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    В школу у Болградському районі завітали вчителі з Албанії

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    В школу у Болградському районі завітали вчителі з Албанії
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    Жителі єдиного албанського села в Україні хочуть знати сучасну мову своїх пращурів

    У село Каракурт Болградського району, єдиного албанським населеного пункту в Одеській області, прибули два філолога з Республіки Албанія, повідомляє видання «Топор».

    Фахівці завітали в бессарабське село в рамках угоди між національним агентством з питань діаспори Республіки Албанія і Україною, і працюватимуть тут протягом тижня.

    Гості вже провели перші уроки сучасної албанської мови разом з учителем місцевої загальноосвітньої школи Наталією Кирчевою, яка кілька років тому пройшла курс навчання в університеті Тирани.

    Зазначається, що школярі с. Каракурт вивчають рідну албанську мову в рамках факультативних занять.

    Практика роботи в українських школах фахівців з інших країн давно застосовується в гімназії м. Болград.

    Тут вже більше десятиліття, змінюючи один одного, працюють викладачі, делеговані міністерством освіти Болгарії, які викладають болгарську мову, історію, вокал, музику і хореографію.

    Одещина село Албанія
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