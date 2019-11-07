В школу у Болградському районі завітали вчителі з Албанії
Жителі єдиного албанського села в Україні хочуть знати сучасну мову своїх пращурів
У село Каракурт Болградського району, єдиного албанським населеного пункту в Одеській області, прибули два філолога з Республіки Албанія, повідомляє видання «Топор».
Фахівці завітали в бессарабське село в рамках угоди між національним агентством з питань діаспори Республіки Албанія і Україною, і працюватимуть тут протягом тижня.
Гості вже провели перші уроки сучасної албанської мови разом з учителем місцевої загальноосвітньої школи Наталією Кирчевою, яка кілька років тому пройшла курс навчання в університеті Тирани.
Зазначається, що школярі с. Каракурт вивчають рідну албанську мову в рамках факультативних занять.
Практика роботи в українських школах фахівців з інших країн давно застосовується в гімназії м. Болград.
Тут вже більше десятиліття, змінюючи один одного, працюють викладачі, делеговані міністерством освіти Болгарії, які викладають болгарську мову, історію, вокал, музику і хореографію.