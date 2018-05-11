В Одеській області завершується ремонт дороги «Струмок - Кілія»

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Останній раз по дорозі їздили кілька десятиліть назад

В Одеській області завершують ремонт дороги Т-16-30 «Струмок - Кілія». Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

«Ремонт траси Т-16-30 «Струмок - Кілія» майже завершено! Зараз будівельники облаштовують узбіччя. Незабаром почнуть наносити розмітку. Востаннє ця дорога була проїзною ще у кінці дев'яностих», – наголосив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов.

Зазначимо, ця дорога з'єднує Кілійський район із трасою Одеса - Рені. Цьогоріч було відремонтовано 17 кілометрів автошляху.

Нагадаємо, будівництво та ремонт доріг - один із ключових пріоритетів Стратегічного плану дій голови Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова «Розумним регіон» на 2017-2019 роки.