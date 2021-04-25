В порту Одеси виявили сигарет на 145 млн грн - ДПСУ

сигарети з ОАЕ та інших країн мали через Україну незаконно потрапити до Євросоюзу

Співробітники Держприкордонслужби та Нацполіції завершили перевірку 12 контейнерів з вантажем сигарет на терміналах Одеського морського порту. Про це повідомляє ДПСУ.

«За результатами огляду контейнерів виявлено понад 13 700 ящиків із сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, ці сигарети з ОАЕ та інших країн мали через Україну незаконно потрапити до Євросоюзу.

Зазначається, що викриття протиправних оборудок проводиться на підставі аналізу тютюнових виробів, які затримувалися підрозділами Держприкордонслужби.

Зокрема, прикордонники фіксували суттєве збільшення спроб переміщення через кордон сигарет саме з маркуванням «for duty free only» та без акцизних марок. Лише протягом минулого року на кордоні з країнами ЄС затримано майже 100 тисяч пачок сигарет з відповідним маркуванням.

Слідчі дії тривають.