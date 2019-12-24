  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Велопробіг добрих справ: одеські спортсмени провели благодійну акцію до Нового року

    • Розсилка
    Велопробіг добрих справ: одеські спортсмени провели благодійну акцію до Нового року

    Популяризація велосипедного спорту

    22 грудня 2019 року в Одесі в рамках проєкту «Велодень 4 сезони» відбувся велопробіг «Велодень Зима-2019».

    Стартував велопробіг від пам'ятника Дюку де Рішельє. Близько 50-ти учасників у костюмах Санта Клауса, Святого Миколая і казкових персонажів проїхали середмістям Одеси, роздаючи дітям новорічні подарунки. Фінішувала колона в Старобазарному сквері.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Велопробіг добрих справ: одеські спортсмени провели благодійну акцію до Нового року
    Велопробіг добрих справ: одеські спортсмени провели благодійну акцію до Нового року
    Велопробіг добрих справ: одеські спортсмени провели благодійну акцію до Нового року
    Велопробіг добрих справ: одеські спортсмени провели благодійну акцію до Нового року
    Велопробіг добрих справ: одеські спортсмени провели благодійну акцію до Нового року

    Турнір проводився з метою популяризації та розвитку велосипедного спорту, підвищення спортивної майстерності, пропаганди здорового способу життя.

    спорт Одеса новорічні свята одесити
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ