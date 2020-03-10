Працівників сфери освіти Одеси запрошують на конкурс педагогічних ініціатив



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Освітяни Одеси можуть представити творчі досягнення на конкурс педагогічних ініціатив «#МіКоПІн-2020»

Департамент освіти та науки Одеської міської ради спільно з комунальним закладом «Одеський міський центр освітніх ініціатив» запрошує педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси взяти участь у міському конкурсі педагогічних ініціатив у контексті Нової української школи «#МіКоПІн-2020».

Конкурс проводиться в рамках підготовки до Відкритого освітнього форуму, який відбудеться в серпні 2020 року.

Мета конкурсу - виявлення продуктивного педагогічного досвіду, представлення напрацювань педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень в освітньому процесі, управлінській і методичній діяльності.

Цього року міський конкурс для педагогічних працівників та авторських колективів відбудеться за тематичними номінаціями:

Компетентісний підхід: шляхи реалізації.

Інтегрований підхід як сучасна форма організації освітнього процесу.

Сучасні освітні технології в закладі загальної середньої освіти.

Умови успішного впровадження інклюзивної освітньої політики в закладі загальної середньої/дошкільної освіти.

Заявки на конкурс та конкурсні матеріали надаються до 16 березня до КЗ «ОМЦОІ» (вул. Канатна, 134).

Наказ департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 28.02.2020 № 46 «Про проведення міського конкурсу педагогічних ініціатив у контексті Нової української школи «#МіКоПІн-2020».