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    Працівників сфери освіти Одеси запрошують на конкурс педагогічних ініціатив

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    Працівників сфери освіти Одеси запрошують на конкурс педагогічних ініціатив

    Освітяни Одеси можуть представити творчі досягнення на конкурс педагогічних ініціатив «#МіКоПІн-2020»

    Департамент освіти та науки Одеської міської ради спільно з комунальним закладом «Одеський міський центр освітніх ініціатив» запрошує педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти комунальної власності територіальної громади м. Одеси взяти участь у міському конкурсі педагогічних ініціатив у контексті Нової української школи «#МіКоПІн-2020».

    Конкурс проводиться в рамках підготовки до Відкритого освітнього форуму, який відбудеться в серпні 2020 року.
    Мета конкурсу - виявлення продуктивного педагогічного досвіду, представлення напрацювань педагогічних працівників, поширення їх творчих досягнень в освітньому процесі, управлінській і методичній діяльності.

    Цього року міський конкурс для педагогічних працівників та авторських колективів відбудеться за тематичними номінаціями:

    • Компетентісний підхід: шляхи реалізації.
    • Інтегрований підхід як сучасна форма організації освітнього процесу.
    • Сучасні освітні технології в закладі загальної середньої освіти.
    • Умови успішного впровадження інклюзивної освітньої політики в закладі загальної середньої/дошкільної освіти.

    Заявки на конкурс та конкурсні матеріали надаються до 16 березня до КЗ «ОМЦОІ» (вул. Канатна, 134).

    Наказ департаменту освіти та науки Одеської міської ради від 28.02.2020 № 46 «Про проведення міського конкурсу педагогічних ініціатив у контексті Нової української школи «#МіКоПІн-2020».

    Одеса освіта конкурс
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