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    Від Одеси до Затоки на велосипеді

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    Малий велокруг матиме протяжність &ndash; <st1:metricconverter productid="90 км">90 км</st1:metricconverter>, а великий &ndash; &nbsp;<st1:metricconverter productid="250 км">250 км</st1:metricconverter> - Від Одеси до Затоки на велосипеді
    Малий велокруг матиме протяжність – 90 км, а великий –  250 км
    фото: Facebook

    Велодоріжки уздовж моря з'єднають найпопулярніші туристичні місця

    Укравтодор збирається прокласти в Одеській області великий і малий велокруг, які пройдуть повз чорноморське узбережжя і об'єднають кілька населених пунктів регіону.

    Проект розвитку велосипедної інфраструктури презентував керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка в столиці на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

    За його словами, малий велокруг матиме протяжність – 90 км, а великий – 250 км, крім цього, розв'язки й інфраструктура для велосипедних поїздок з'являться вздовж великої ділянки морського узбережжя в регіоні.

    «Першими пріоритетними маршрутами стали доріжки уздовж моря, що з'єднують найпопулярніші туристичні місця, такі як Чорноморськ, Санжейка, Сергіївка, Курортне і маршрути уздовж Хаджибейського та Куяльницького лиманів, які будуть реалізовані, як складова частина реконструкції дороги в обхід міста Одеса та будівництва нової дороги в обхід району Одеси селища Котовського », – заявив Рибалка.

    Він зазначає, що велодоріжки планують прокладати в рамках повноцінної реконструкції проходять поруч автомобільних доріг – не просто намалюють розділову лінію і виділяти частину узбіччя для велосипедистів, а будуть виводити окрему асфальтовану ділянку, відокремлений від трафіку машин відбійником. На тих ділянках, де велодоріжка буде проходити біля відремонтованих торік доріг (наприклад між Чорноморськом і Санжейкою), будівництво буде проводиться за окремим проектом, щоб «збільшити» нову смугу до нової дороги.

    Складність в проектуванні мережі велодоріжок представляє хаотична забудова уздовж пляжів в приморських курортних селищах. Якщо проблему вирішити не вдасться, то ділянки доріжок планують виводити на вулиці цих населених пунктах.

    Нагадаємо, в Одесі вже навесні почнеться будівництво продовження дороги з порту до Хаджибейського лиману, де вона з’єднається з об’їзною дорогою навколо обласного центру.

    Теги: Одещина Укравтодор велосипед
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