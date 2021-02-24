Від Одеси до Затоки на велосипеді

Велодоріжки уздовж моря з'єднають найпопулярніші туристичні місця

Укравтодор збирається прокласти в Одеській області великий і малий велокруг, які пройдуть повз чорноморське узбережжя і об'єднають кілька населених пунктів регіону.

Проект розвитку велосипедної інфраструктури презентував керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка в столиці на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Інфраструктура».

За його словами, малий велокруг матиме протяжність – 90 км , а великий – 250 км , крім цього, розв'язки й інфраструктура для велосипедних поїздок з'являться вздовж великої ділянки морського узбережжя в регіоні.

«Першими пріоритетними маршрутами стали доріжки уздовж моря, що з'єднують найпопулярніші туристичні місця, такі як Чорноморськ, Санжейка, Сергіївка, Курортне і маршрути уздовж Хаджибейського та Куяльницького лиманів, які будуть реалізовані, як складова частина реконструкції дороги в обхід міста Одеса та будівництва нової дороги в обхід району Одеси селища Котовського », – заявив Рибалка.

Він зазначає, що велодоріжки планують прокладати в рамках повноцінної реконструкції проходять поруч автомобільних доріг – не просто намалюють розділову лінію і виділяти частину узбіччя для велосипедистів, а будуть виводити окрему асфальтовану ділянку, відокремлений від трафіку машин відбійником. На тих ділянках, де велодоріжка буде проходити біля відремонтованих торік доріг (наприклад між Чорноморськом і Санжейкою), будівництво буде проводиться за окремим проектом, щоб «збільшити» нову смугу до нової дороги.

Складність в проектуванні мережі велодоріжок представляє хаотична забудова уздовж пляжів в приморських курортних селищах. Якщо проблему вирішити не вдасться, то ділянки доріжок планують виводити на вулиці цих населених пунктах.

Нагадаємо, в Одесі вже навесні почнеться будівництво продовження дороги з порту до Хаджибейського лиману, де вона з’єднається з об’їзною дорогою навколо обласного центру.