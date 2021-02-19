В Одесі планують побудувати дорогу в обхід міста

На перетині ділянки з майбутньою дорогою до одеського морського порту буде розташовано майданчик для відстою великовагового автотранспорту

В Одесі вже навесні почнеться будівництво продовження дороги з порту до Хаджибейського лиману, де вона з’єднається з об’їзною дорогою навколо обласного центру.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг.

На перетині ділянки з майбутньою дорогою до одеського морського порту буде розташовано накопичувальний майданчик для відстою великовагового автотранспорту. «Реалізація проєкту будівництва дороги, яка пролягатиме поза межами житлового району міста Одеси - селища Котовського, значно покращить життя всього регіону. Ми вже почали поетапну реалізацію проєкту. Тісна співраця с міською владою значно допоможе та пришвидшить вирішення проблемних питань» – підкреслив начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка.

Як зазначає «Укравтодор», довжина дороги складе 5,3 км . Договір на проведення будівельних робіт поки що перебуває на стадії підписання. Завершення робіт заплановано на 2022 рік.

Планується облаштування цементобетонного дорожнього покриття за посиленою технологією. Проєкт також включає майданчик для відстою великовантажного автотранспорту місткістю близько 300 вантажівок і майданчик зважування в русі для контролю дотримання вагових норм. Роботи включають в себе і будівництво естакади.

Зараз рух великовантажного транспорту з порту частково здійснюється по вуличній мережі Одеси з використанням території ТОВ «Євротермінал», що має велику стоянку для фур в місці, де закінчується естакада, що веде з порту. Однак зазначається, що заїзд туди є платним.

Відзначимо, що запланована до будівництва дорога від «Євротерміналу» до Хаджибейського лиману пролягає по незабудованій заболоченій місцевості полів фільтрації, яка вважається проблемною з багатьох причин, у тому числі екологічних та інженерно-геологічних. Підрядником будівництва є ТОВ «Ростдорстрой». Відповідний тендер, як свідчать дані в системі ProZorro, пройшов ще 5 лютого. «Ростдорстрой» запропонував побудувати її за 2,288 млрд грн.

Нагадаємо, в Одесі з’явиться додаткова смуга для транспорту у напрямку з центру.