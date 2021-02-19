В Одесі планують побудувати дорогу в обхід міста
На перетині ділянки з майбутньою дорогою до одеського морського порту буде розташовано майданчик для відстою великовагового автотранспорту
В Одесі вже навесні почнеться будівництво продовження дороги з порту до Хаджибейського лиману, де вона з’єднається з об’їзною дорогою навколо обласного центру.
Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг.
На перетині ділянки з майбутньою дорогою до одеського морського порту буде розташовано накопичувальний майданчик для відстою великовагового автотранспорту. «Реалізація проєкту будівництва дороги, яка пролягатиме поза межами житлового району міста Одеси - селища Котовського, значно покращить життя всього регіону. Ми вже почали поетапну реалізацію проєкту. Тісна співраця с міською владою значно допоможе та пришвидшить вирішення проблемних питань» – підкреслив начальник Служби автомобільних доріг в Одеській області Дмитро Рибалка.
Як зазначає «Укравтодор», довжина дороги складе
Планується облаштування цементобетонного дорожнього покриття за посиленою технологією. Проєкт також включає майданчик для відстою великовантажного автотранспорту місткістю близько 300 вантажівок і майданчик зважування в русі для контролю дотримання вагових норм. Роботи включають в себе і будівництво естакади.
Зараз рух великовантажного транспорту з порту частково здійснюється по вуличній мережі Одеси з використанням території ТОВ «Євротермінал», що має велику стоянку для фур в місці, де закінчується естакада, що веде з порту. Однак зазначається, що заїзд туди є платним.
Відзначимо, що запланована до будівництва дорога від «Євротерміналу» до Хаджибейського лиману пролягає по незабудованій заболоченій місцевості полів фільтрації, яка вважається проблемною з багатьох причин, у тому числі екологічних та інженерно-геологічних. Підрядником будівництва є ТОВ «Ростдорстрой». Відповідний тендер, як свідчать дані в системі ProZorro, пройшов ще 5 лютого. «Ростдорстрой» запропонував побудувати її за 2,288 млрд грн.
Нагадаємо, в Одесі з’явиться додаткова смуга для транспорту у напрямку з центру.