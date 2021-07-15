Відпочинок на морі. В яку копієчку влетить пляжний комфорт в Одесі

Безкоштовного відпочинку в Одесі майже на залишилося.

У розпал пляжного сезону одеські пляжі переповнені туристами і місцевими відпочивальниками. І це попри те, що безкоштовного відпочинку в Одесі майже не залишилося. Журналісти видання «Думська» побували у головних точках пляжного дозвілля і дізналися, в яку копієчку туристам влетить комфорт біля моря.

У пильне око журналістів потрапили пляжі «Ланжерон», «Собачка», «Дельфін», «Лагуна», «Чкаловський», «Чайка», всі пляжі Аркадії, пляж санаторію «Росія» та на 15–й станції Фонтана.

Найрізноманітніші пропозиції – на пляжі «Ланжерон». Тут є місце і для охочих полежати на теплому пісочку, і для любителів погрітися на плитах. А також для тих туристів, хто готовий віддати за шезлонг 100 грн, а за рятівну тінь під парасолькою – 50 грн. Ліжка для компанії тут коштують 400-500 грн. Хороший бонус – з 7-ї до 10-ї ранку пільгові категорії громадян можуть полежати на шезлонгах безкоштовно. Буквально на кожному платному пляжі прописано суворі правила експлуатації – жодних собак, спиртного та їжі з собою. Кукурудзу в фользі й абрикоси в пластиковому лоточку теж не можна. Тож заплативши за місце під сонцем, готуйтеся віддати гроші ще й за напої та їжу.

Найбільш «незайманим» щодо платних послуг пляжем була і залишається ділянка при санаторії «Чкаловський». І якщо в минулі роки запустіння цієї локації викликало приємне відчуття ностальгії і навіть розчулювало, то зараз ситуація тут дуже погіршилася. Велика кількість сміття навколо неабияк пригнічує.

Пляж під промовистою назвою «Собачка» зберіг свій первозданний колорит тільки завдяки важкодоступності – до нього треба довго спускатися, а потім іще довго підніматися. Шезлонги тут є, більше того – вони безкоштовні для всіх одеситів і гостей міста. Але зайняти їх, зрозуміло, справа нелегка.

І без того вузьке узбережжя пляжа «Дельфін» щедро заставлене шезлонгами і всілякими атракціонами для дітей. Шезлонг тут коштує 150 грн, а ось бунгало з навісом – 1000 грн.

Праворуч від «Дельфіна» приваблює відпочивальників своїм урбаністичним дизайном новенький пляж для інвалідів. Сюди зручно спуститися і на велосипеді, і на інвалідному візку, і, відповідно, ногами.

Для інвалідів тут є безкоштовні шезлонги і зручний спуск у море, а для дітей – два майданчики просто на піску. Ті, кому не шкода розлучитися з 200 грн, займають місця на дерев'яних шезлонгах.

На пляжі «Лагуна» добре, але дорого. Шезлонг у будній день коштує 250 грн, а бунгало в вихідний – 2 000 грн.

Пляж під санаторієм «Росія», який іще недавно був зоною, вільною від платних послуг, геть заставлено і забудовано. Благоустрій набережної плавно переріс у забудову пляжа. Тепер тут просять 150-200 грн за шезлонг і 450-600 грн за ліжко на піску.

В Аркадії багато варіантів, де можна поніжитися на сонечку, але ціни майже скрізь однакові. Наприклад, в «Ітаці» шезлонги коштують від 200 до 500 грн, а в «Ібіці» – від 250 до 500 грн. З огляду на те, що в цю вартість входить користуванням басейном, то, напевно, ціна здається прийнятною, адже морська вода в Аркадії – таке собі задоволення.

Пляж «Чайка», що на 10-й станції Фонтана, теж окупований шезлонгами. Приймати сонячні ванни з комфортом тут можна за 150 грн за шезлонг з парасолькою.

Тим часом Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я опублікував список пляжів Одещини, на яких небезпечно купатися.

Нагадаємо, вчора в Одесі чоловік посеред дня відкрив вогонь з автомата і влаштував на дорозі дрифт.

До слова, на одному з пляжів Одещини гелікоптер зніс намети відпочивальників.