Водій пожертвував машиною заради порятунку жінки з дитиною
-
Розсилка
ДТП сталася на пішохідному переході
Одесит підставив свій сріблястий «Хюндай» і врятував жінку з дитиною в колясці. Про це повідомив очевидець Микола Романовський.
Подія мала місце на переході біля ринку «Сьомий кілометр». Водій помітив, що «КамАЗ» не зупиняється на переході, і перегородив своїм авто дорогу вантажівці.
Таким чином водій врятував життя пішоходів.
Пізніше з'ясувалося, що у «КамАЗа» відмовили гальма.
Джерело: 048.ua