Водій пожертвував машиною заради порятунку жінки з дитиною

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ДТП сталася на пішохідному переході

Одесит підставив свій сріблястий «Хюндай» і врятував жінку з дитиною в колясці. Про це повідомив очевидець Микола Романовський.

Подія мала місце на переході біля ринку «Сьомий кілометр». Водій помітив, що «КамАЗ» не зупиняється на переході, і перегородив своїм авто дорогу вантажівці.

Таким чином водій врятував життя пішоходів.

Пізніше з'ясувалося, що у «КамАЗа» відмовили гальма.

Джерело: 048.ua