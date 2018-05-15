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    Водій пожертвував машиною заради порятунку жінки з дитиною

    • Розсилка

    ДТП сталася на пішохідному переході

    Одесит підставив свій сріблястий «Хюндай» і врятував жінку з дитиною в колясці. Про це повідомив очевидець Микола Романовський.

    Подія мала місце на переході біля ринку «Сьомий кілометр». Водій помітив, що «КамАЗ» не зупиняється на переході, і перегородив своїм авто дорогу вантажівці.

    Таким чином водій врятував життя пішоходів.

    Пізніше з'ясувалося, що у «КамАЗа» відмовили гальма.

    Джерело: 048.ua

    ДТП Одеса водій
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