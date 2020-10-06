У Києві молодики з ножами напали на агітаційний намет (фото)



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Нападники повалили й порізали агітаційну палатку Фото: Опора

Нападники бризнули перцевим балончиком в лице агітаторам

У Солом’янському районі міста Києва невідомі особи здійснили напад на агітаційний намет політичної партії «Опозиційна платформа - За життя». Намет партії розірвали та порізали, а агітаторів «залили» перцевим балончиком.

Про це повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Це сталося 1 жовтня близько 15 години біля станції метро «Політехнічний інститут».

Постраждала агітаторка розповіла спостерігачам «Опори»: «Я вперше вийшла отак з палаткою. Спочатку я думала, що то вітер валить палатку, потім закричав син, спочатку йому бризнули перцевим балончиком в лице, а потім мені. І все, потім порізали палатку і почали її тягнуть, так тягнули, що аж метал поламався. Це були молоді хлопці, десь до 20, мабуть, років. Потім ми викликали поліцію».

Пресофіцер Солом’янського управління поліції Головного управління Національної поліції Олена Мошко повідомила, що наразі розпочато кримінальне провадження за ч.2 та ч.4 ст.296 (хуліганство).

Станом на 1 жовтня було затримано три особи, двом з яких було повідомлено про підозру, стосовного третього - питання ще вирішується.

Координатор спостереження Громадянської мережі «Опора» за виборами у Києві Максим Зінчук зазначив: «Ми вже не вперше фіксуємо напади на намети політичних партій з початку цієї виборчої кампанії. Жахливим є те, що нападники проявляють свої агресивні дії і до агітаторів, в результаті чого люди можуть отримати проблеми зі здоров’ям. Такі дії є неприйнятними. Ми закликаємо проявляти свої виборчі вподобання мирним шляхом, наприклад, голосуванням на виборчих дільницях».