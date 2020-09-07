Заклади освіти Одеської області отримали нові шкільні автобуси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

12 спеціалізованих автобусів для перевезення учнів було розподілено між закладами загальної середньої освіти Одещини

Ключі від нового шкільного автотранспорту освітянам передав перший заступник голови Одеської обласної ради Вадим Шкарівський.

«Радий, що навчальні заклади отримали шкільний транспорт з початком нового учбового року. Забезпечення автотранспортом – не менш важливе питання, ніж капітальний ремонт та створення комфортних умов в навчальних закладах. Тож я бажаю всім успіхів та вітаю з початком нового навчального року! А обласна влада, в свою чергу, усіляко сприятиме й надалі буде підтримувати всі ініціативи та проекти, спрямовані на вдосконалення галузі освіти», – зауважив Вадим Шкарівський.

Цього разу шкільні автобуси були передані до Ананьївського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія – дошкільний навчальний заклад» Ананьївської районної ради, Ставківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Розквітівської сільської ради, Кам’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Біляївського району, Зеленогорської Ставківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Любашівського району, Новотарутинського НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Тарутинської районної ради, Першотравневого НВК Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Візирської сільської ради, Старокозацького НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» Білгород-Дністровського району, Комунальному закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №3 Березівської міської ради, Комунальному закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Березівської міської ради, Випаснянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Білгород-Дністровського району, Гольмянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Балтської міської ради, НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія» смт. Любашівка Любашівського району.