Ще в одній школі під Києвом спалах коронавірусу



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У школі запроваджено двотижневий карантин Фото ілюстративне

У Василькові вже дві школи закрили на карантин

У Василькові закрито на двотижневий карантин ще одну загальноосвітню школу - №1.

Про це повідомив мер Василькова Володимир Сабадаш на своїй сторінці у Facebook.

«У кількох вчителів ЗОШ №1, які були 1 вересня у школі, погане самопочуття і симптоматика, схожа на коронавірус», - написав він. Один вчитель, який вже 2 вересня не вийшов на роботу, 6 вересня отримав позитивні результати тесту на коронавірус.

У зв’язку з цим було прийнято рішення про запровадження карантину у школі №1. Усі 26 вчителів школи вже перебувають на самоізоляції.

Як повідомлялося, раніше у Василькові було закрито на двотижневий карантин філіал загальноосвітньої школи №2 у зв’язку із виявленням коронавірусу в одного з вчителів.

До слова, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Васильків знаходиться у «жовтій» карантинній зоні.

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Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

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