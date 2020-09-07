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    Ще в одній школі під Києвом спалах коронавірусу

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    У школі запроваджено двотижневий карантин - Ще в одній школі під Києвом спалах коронавірусу
    У школі запроваджено двотижневий карантин
    Фото ілюстративне

    У Василькові вже дві школи закрили на карантин

    У Василькові закрито на двотижневий карантин ще одну загальноосвітню школу - №1.

    Про це повідомив мер Василькова Володимир Сабадаш на своїй сторінці у Facebook.

    «У кількох вчителів ЗОШ №1, які були 1 вересня у школі, погане самопочуття і симптоматика, схожа на коронавірус», - написав він. Один вчитель, який вже 2 вересня не вийшов на роботу, 6 вересня отримав позитивні результати тесту на коронавірус.

    У зв’язку з цим було прийнято рішення про запровадження карантину у школі №1. Усі 26 вчителів школи вже перебувають на самоізоляції.

    Як повідомлялося, раніше у Василькові було закрито на двотижневий карантин філіал загальноосвітньої школи №2 у зв’язку із виявленням коронавірусу в одного з вчителів.

    До слова, згідно з рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Васильків знаходиться у «жовтій» карантинній зоні.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      138068
    • Хворіють
      72582
    • Одужали
      62606
    • Померли
      2877

    Раніше міністр освіти розповів про можливе страхування вчителів та дітей у школах.

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    школа Київщина карантин коронавірус
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