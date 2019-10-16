На Одещині через ревнощі чоловік спалив чужий будинок



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Правоохоронці затримали мешканця Біляївського району за підозрою в умисному знищенні чужого житла

Чоловік підпалив орендований знайомим своєї 18-річної доньки будинок, незадоволений їхнім спілкуванням.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Про пожежу, що охопила весь будинок та знищила дах, перекриття й майно господарів, правоохоронцям повідомили рятувальники. За висновками фахівців ДСНС, причиною займання стало занесення джерела запалювання ззовні.

Підозрюваного у підпалі за кілька годин поліцейські розшукали в селі Маяки, де той проживає. 35-річний чоловік зізнався, що на протиправний вчинок зважився напідпитку, дізнавшись, що донька вкотре ослухалась його та поїхала до друга в сусіднє село.





Правопорушникові слідчі оголосили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. В якості запобіжного заходу суд обрав йому тримання під вартою без права внесення застави.

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що громадянин В'єтнаму, відомий своїм ім'ям на три букви, захистив дисертацію в Одесі