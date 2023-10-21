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Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ

Надія Карбунар
glavcom.ua
Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ
Одна з автівок, яку заступник голови Одеської військової адміністрації пропонує передати для фронту
фото з відкритих джерел

Чиновник передав для потреб фронту старі авто, що потребують ремонту

Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив місцевих допомогою для Збройних сил України.

Так, депутат райради Аркадій Мкртичян виклав допис про передачу трьох автомобілів українським військовим від заступника голови Одеської військової адміністрації Григорія Діденка.

Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ фото 1

Мкртичян зазначив, що авто потребують ремонту та закликав звертатися до нього охочих допомогти.

Тим часом, у коментарях одесити обурюються через стан транспорту.

Заступник голови Одеської військової адміністрації обурив допомогою для ЗСУ фото 2

«Не соромно? Такий мотлох на фронт?», «Служба Безпеки України тут клієнт з командою Діденка для вас», «Як це сміття допоможе фронту?», – пишуть у коментарях.

Раніше Німеччина оголосила про нову фінансову допомогу для України обсягом 200 млн євро. Кошти підуть на відновлення країни. 

 

Теги: депутат райради сміття одесити фронт

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