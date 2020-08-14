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    Заступник глави МОЗ відвідає Одеський центр нефрології, щоб заспокоїти персонал і пацієнтів, - ЗМІ

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    Ірина&nbsp;Микичак сьогодні і завтра відвідає Одещину - Заступник глави МОЗ відвідає Одеський центр нефрології, щоб заспокоїти персонал і пацієнтів, - ЗМІ
    Ірина Микичак сьогодні і завтра відвідає Одещину

    Ірина Микичак хоче підтримати новопризначене керівництво Центру нефрології і діалізу

    Зам голови МОЗ України Ірина Микичак п'ятницю і суботу проведе в Одесі і Одеській області з робочим візитом.

    У програмі візиту заступник міністра відвідування низки медичних закладів у зв'язку з підготовкою регіону до другої хвилі Covid-19, а також поїздки в Чорноморськ та Ізмаїл.

    Втім, за повідомленням видання «Весті», основною метою візиту є зустріч з персоналом і пацієнтами Центру нефрології і діалізу, в якому нещодавно був призначений новий виконуючий обов'язки керівника. У зв'язку з цією кадровою перестановкою Ірина Микичак хоче підтримати новопризначене керівництво і дати гарантії пацієнтам, які отримують гемодіаліз, що вони продовжать отримувати медичну підтримку вчасно і на належному рівні, а роботі Центру ніщо не завадить.

    Нагадаємо, в кінці червня почалася перевірка КНП «Одеський обласний центр нефрології та діалізу» Одеської обласної ради», в зв'язку з чим був відсторонений в.о. директора центру Віктор Лубашев. В.о. директора центру на час перевірки стала Інна Свирид.

    Перевірка центру почалася після того, як проект «Наші гроші» опублікував розслідування, згідно з яким попереднє керівництво Одеського центру гемодіалізу має пряме відношення до скандального фармацевтичному дилера часів Януковича.

    Одеса Ізмаїл Одещина
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