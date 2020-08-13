З’явилося відео з місця жахливої ДТП на трасі Київ – Одеса
Наразі відомо про двох загиблих та десятьох постраждалих
У Кіровоградській області сьогодні, 13 серпня, зіткнулись два автобуси, у результаті чого загинули двоє людей.
Відео з місця жахливого ДТП оприлюднив «Київ Оперативний».
Зазначається, що ще 10 людей отримали травми різного ступеня важкості.
Як повідомлялося, дорожньо-транспортна пригода сталась на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу села Великі Трояни Благовіщенського району, за участі двох автобусів (Київ - Одеса та Кошиці (Словацька республіка) - Одеса).
Для деблокування постраждалих було залучено троє рятувальників та одна одиниця техніки. Усіх постраждалих було госпіталізовано.
Нагадаємо, 11 серпня на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівка DAF врізалась у фуру Reanault Magnum, у результаті чого загинули дві людини.
Крім того, у Дніпрі на вулиці Павлова зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes; в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 9 осіб.