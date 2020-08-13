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    Події в Україні

    З’явилося відео з місця жахливої ДТП на трасі Київ – Одеса

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    Аварія сталася у Кіровоградській області, де зіткнулися два автобуси - З’явилося відео з місця жахливої ДТП на трасі Київ – Одеса
    Аварія сталася у Кіровоградській області, де зіткнулися два автобуси

    Наразі відомо про двох загиблих та десятьох постраждалих

    У Кіровоградській області сьогодні, 13 серпня, зіткнулись два автобуси, у результаті чого загинули двоє людей.

    Відео з місця жахливого ДТП оприлюднив «Київ Оперативний».

    Зазначається, що ще 10 людей отримали травми різного ступеня важкості.

    Як повідомлялося, дорожньо-транспортна пригода сталась на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу села Великі Трояни Благовіщенського району, за участі двох автобусів (Київ - Одеса та Кошиці (Словацька республіка) - Одеса).

    Для деблокування постраждалих було залучено троє рятувальників та одна одиниця техніки. Усіх постраждалих було госпіталізовано.

    Нагадаємо, 11 серпня на трасі Київ-Одеса поблизу смт Любашівка вантажівка DAF врізалась у фуру Reanault Magnum, у результаті чого загинули дві людини.

    Крім того, у Дніпрі на вулиці Павлова зіткнулися вантажівка і маршрутка Mercedes; в результаті дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) постраждали 9 осіб.

    ДТП Київ Одеса водій аварія
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