Потужні зливи затопили столицю Польщі



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Заступник мера Варшави Рената Казновська заявила, що востаннє так заливало столицю Польщі два роки тому

У Варшаві випало дощів понад 40 л на 1 кв метр

У Варшаві після потужних злив затопило безліч вулиць, домів, лікарень, вокзалів, станцій метро і навіть міністерств. Про це повідомляє варшавська міська рада у Facebook.

Заступник мера Варшави Рената Казновська заявила, що востаннє так заливало столицю Польщі два роки тому.

Gdyby ktoś chciał coś załatwić w Dyrekcji Generalnej @LPanstwowe, to musi się do nas wybrać kajakiem Piotr Gruszka pic.twitter.com/DiRyTT3u3N — Anna Malinowska (@AnnaMalinowskLP) June 29, 2020

За словами Ренати Казновської, у Варшаві випало понад 40 л на 1 кв метр, однак завдяки швидкій реакції всіх відповідних служб ситуацію вдалося опанувати. Зазначається, що до рятувальників через негоду надійшло 741 звернення про допомогу.

Крім того, польські метеорологи надали дані, згідно з якими протягом 10 хвилин в деяких районах міста випало 22 мм опадів.

До відома, вчора, 29 червня, у Маріуполі розбушувалася стихія – в місті пішла злива з грозою, затопило деякі вулиці.

Нагадаємо, в Україні через паводок постраждали 250 населених пунктів.

27 червня в Україні залишаються знеструмленими вісім населених пунктів в Івано-Франківській області, підтоплено 3 тис. 871 будинок, 6 тис. 400 присадибних ділянок, зруйновано 202,3 км автодоріг (було 278).

Як повідомлялося, Державне бюро розслідування повідомило про підозру посадовцям Воронівського лісництва. Вирубка лісів вважається одним із факторів, які спричинили руйнівні повені на західній Україні.

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