З’явилися деталі загибелі української альпіністки в горах Туреччини

Альпіністку з Одеси Яну Кривошею, яку з початку травня шукали в горах Анталії, знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі

Ймовірно, смерть настала миттєво, тому що стіна, з якої альпіністка зірвалася, приблизно 100-150 м

Українська альпіністка Яна Кривошея, тіло якої після тривалих пошуків знайшли в ущелині в горах Анталії, скоріш за все збилася зі шляху після підкорення вершини і зірвалася зі скелі висотою 100-150 метрів.

Про це на сторінці «Пошук Яни Кривошеї» у Facebook написав брата загиблої В'ячеслав Кривошей.

«Поліція знайшла тіло Яни (телефон був при ній), воно було в ущелині, яку не було видно рятувальникам, і дрони не могли туди пролетіти. Вчора військовий літак із хорошою оптикою обстежив певну ділянку гори, і в результаті її помітили і зняли звідти», – повідомив брат Яни Кривошеї.

За версією учасників операції з пошуку Яни, після сходження вона збилася з маршруту і вийшла на «помилкове ребро» гори, пізніше вона це зрозуміла і вирішила не повертатися на вершину, а йти в сторону «правильного ребра».

«У цьому моменті вона не оцінила небезпеку спуску, і, скоріш за все, або покотилася на сипучці до урвища, або – підійшла, щоб подивитися дуже близько і впала, і полетівши в прірву на 100 метрів, опинилася в ущелині, яку не видно ні зверху на маршруті, ні дрону, який не може підлетіти досить близько (бо він втрачає управління через ребро, яке закриває ущелину), щоб на зображенні було видно людину», – пише В'ячеслав Кривошея.

Він передбачає, що смерть настала миттєво, тому що стіна, з якої альпіністка зірвалася, приблизно 100-150 м.

Брат загиблої висловив подяку турецьким жандармам і поліції, рятувальним бригадам, асоціації спелеологів Туреччини, добровольцям, консулу України в Анталії, турецьким і українським ЗМІ, всім, хто допомагав і пропонував свою допомогу.

Нагадаємо, 42-річна жінка вилетіла до Туреччини 1 травня літаком Одеса-Стамбул-Анталія. Востаннє вона виходила з матір'ю на зв'язок 2 травня, потім перестала виходити на зв'язок, а зворотним рейсом 10 травня не повернулася. Вдалося встановити, що 2 травня в Google вона дивилася прогноз погоди перед сходженням на вершину, об 11:00 написала, що вже там.

Брат зниклої альпіністки вважав, що дівчину могли викрасти.

Напередодні Яну Кривошею знайшли мертвою біля гори Геїксіврісі.