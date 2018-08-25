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    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон

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    Столичні ультрас в Одесі - «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    Фото: Думская
    Столичні ультрас в Одесі

    Правоохоронці змусили ультрас сісти в автобуси

    Сьогодні в Одесі у рамка Прем'єр-ліги України з футболу відбувся матч між «Чорноморецем » та «Динамо».

    Столичний клуб втратив перші очки у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.

    Кияни у матчі шостого туру не змогли обіграти в Одесі «Чорноморець» – 1:1.

    Частина фанатів київського «Динамо», які прибули на матч своєї команди з одеським «Чорноморцем», не пустили на стадіон в парку Шевченка.

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    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
    «Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон

    Перед матчем ультрас киян, які запалили фаєри і намагалися влаштувати безлади, поліцейські відтіснили до автобусів і змусили в них сісти. В результаті динамівці виступали практично без підтримки з трибун.

    Джерело: Думская

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