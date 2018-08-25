«Чорноморець» - «Динамо»: команди зіграли внічию, а частина київських фанатів не пустили на стадіон
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Фото: Думская
Столичні ультрас в Одесі
Правоохоронці змусили ультрас сісти в автобуси
Сьогодні в Одесі у рамка Прем'єр-ліги України з футболу відбувся матч між «Чорноморецем » та «Динамо».
Столичний клуб втратив перші очки у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
Кияни у матчі шостого туру не змогли обіграти в Одесі «Чорноморець» – 1:1.
Частина фанатів київського «Динамо», які прибули на матч своєї команди з одеським «Чорноморцем», не пустили на стадіон в парку Шевченка.
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Перед матчем ультрас киян, які запалили фаєри і намагалися влаштувати безлади, поліцейські відтіснили до автобусів і змусили в них сісти. В результаті динамівці виступали практично без підтримки з трибун.
Джерело: Думская