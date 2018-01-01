Крилатий «Дельфін». В Одесі запустили серійний випуск чотиримісних літаків

Двигун здатний розганяти Y1 «Дельфін» до 385 км на годину і забезпечує політ на відстань до 1320 км

В Одесі на авіаційному заводі запустили серійний випуск літаків Y1 «Дельфін». Зокрема, вже виготовлено три крилаті «Дельфіни» В інших цехах на різних стадіях складання агрегатів знаходиться ще трійка машин. [GALLERY_BLOCK] Перші польоти літака відбулись у 2010 році. Це надлегкий чотиримісний одномоторний літак.



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Літак «Дельфін»

Двигун здатний розганяти Y1 «Дельфін» до 385 км на годину і забезпечує політ на відстань до 1320 км

В Одесі на авіаційному заводі запустили серійний випуск літаків Y1 «Дельфін».

Зокрема, вже виготовлено три крилаті «Дельфіни»

В інших цехах на різних стадіях складання агрегатів знаходиться ще трійка машин.

Перші польоти літака відбулись у 2010 році. Це надлегкий чотиримісний одномоторний літак. Машина призначена тільки для відпрацювання початкових навичок пілотування.

Двигун здатний розганяти Y1 «Дельфін» до 385 км на годину і забезпечує політ на відстань до 1320 км. Конструкція літака дозволяє виконувати фігури складного і вищого пілотажу. Новий літак уже пройшов усі необхідні випробування і сертифікований для польотів.

«Ми хотіли створити літак, який впевнено почуває себе в п'ятому океані, тому назвали його «Дельфіном». - Машину можуть успішно застосовувати на початковому етапі польотів курсанти, а також прикордонники для моніторингу і патрулювання суміжних територій, пошуково-рятувальних операцій та багатьох інших заходів. Зараз конструктори ОКБ продовжують роботу над модернізацією та створенням саме таких, спеціалізованих, версій цього повітряного судна», - розповідає головний конструктор заводу Валентин Гостищев.

Перша пара «Дельфінів» всього через кілька днів повинна відправитися в випробувальні польоти над Одеським затокою.

Джерело: Думская