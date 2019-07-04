На пожежу на будівництві в центрі Києва не пустили рятувальників (фото, відео)



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Густий чорний дим затягнув вулицю Жилянську Фото: ДСНС

На території новобудови горіли будівельні матеріали

У середу, 3 липня, о 10:18 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшла заявка про пожежу на вул. Жилянській, 59.

На місце події прибули рятувальники 2-ї та 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По приїзду рятувальників було встановлено що, пожежа виникла на вул. Паньківській, 20/82. Охорона об’єкту пожежно-рятувальні підрозділи не пропустила, повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Києві.

Після з’ясування обставин встановлено, що пожежа виникла на території новобудови, горіли будівельні матеріали (попередньо утеплювач) на площі 5 кв. м.

Пожежно-рятувальні підрозділи до гасіння займання не залучалися.

Нагадаємо, у середу в соцмережі зявилося відео, як густий чорний дим затягнув вулицю Жилянську. Очевидці повідомляли, що на території будівництва горять шини.