Як вакцинуватися, коли не належите до жодної з пріоритетних груп? Зателефонуйте в поліклініку

У Києві на залишкові дози записує Київський обласний центр громадського здоров'я.

Мені 34 роки, я не належу до жодних з пріоритетних груп у черзі на вакцинацію, і вчора я отримала свою першу дозу вакцини CoviShield (індійська AstraZeneca). Як мені це вдалося? Завдяки медичним працівникам, які відмовляються від своєї черги. Чимало українських медиків не хочуть вакцинуватись індійською вакциною, бо чекали на Pfizer.

Ситуація настільки критична, що залишками CoviShield запропонували вакцинувати публічних діячів, зірок, лідерів громадської думки і, як показує мій досвід, просто всіх охочих. Про свою професію журналіста я сказала, коли вже підписувала згоду на вакцинацію. До цього мене не питали, чим я займаюся.

Індійська вакцина поставляється у флаконах на 10 доз. Після відкриття флакона його треба використати протягом 6 годин. Якщо люди з пріоритетних груп відмовляються від щеплення, то є два варіанти: вакцинувати хоча б когось або вилити залишки вакцини у смітник.

Цим «хоча б кимось» я і стала.

11 березня о 12:15 я зателефонувала до реєстратури своєї поліклініки (зазначу, що це відбулося в місті Ізмаїл на Одещині, а не в Києві) і сказала, що хочу записатись у чергу на залишки вакцини. Мене попросили назвати ПІБ, дату народження, контактний телефон, адресу та прізвище сімейного лікаря. Окрім себе, я записала на вакцинацію свого чоловіка та його маму.

Звісно, до цього я записалася в чергу на вакцинації в «Дії» і навіть залишила свої контакти кільком приватним клінікам, щоб вони повідомили, коли в них зʼявиться препарат, адже не очікувала отримати вакцину від держави раніше 2022 року.

Та дзвінок в реєстратуру виявився найдієвішим способом!

Через кілька годин після того, як я залишила заявку, мені перетелефонували й спитали, чи зможемо ми приїхати на вакцинацію протягом години.

– Усі втрьох? – спитала я здивовано, бо очікувала, що ті залишки перепадають рідко, і щоб їх отримати, має дуже сильно пощастити…

– Так, усі! З собою треба мати паспорт та ідентифікаційний код.

– Вже ідемо! – сказала я і викликала таксі.

У черзі перед нами було троє людей: медик-пенсіонер із дружиною і стара жінка.

У кабінеті мене попросили заповнити стандартну згоду на вакцинацію, де треба зазначити наявність хронічних хвороб, серйозних алергічних реакцій тощо.

Отак просто і швидко мені зробили щеплення від COVID. Про побічні реакції писати ще зарано, але почуваюся нормально. Трохи болить місце уколу, проте без жодних почервонінь чи алергічних реакцій.

Перший імунітет зʼявиться через 14 днів після щеплення, але він буде слабкий. Щоб отримати кращий захист, потрібна друга доза, яку обіцяють зробити за 2–3 місяці. Але вже є дослідження, котрі показують, що і перша доза АстраЗенеки одразу дає ефективність у 76%. (До уваги тих, хто не розуміє статистику: це НЕ значить, що решта 24% захворіють: Що насправді означають цифри щодо ефективності вакцин? Пояснює New York Times). Друга доза з інтервалом приблизно 12 тижнів або більше підвищує рівень ефективності до 82%.

– А коли саме? – питаю я, виходячи з кабінету.

– Ми вам зателефонуємо!

З нетерпінням чекаю і сподіваюсь, що вакцина буде дієва проти нових штампів, які вже несуться Україною.

ТЕКСТИ також зателефонували у київську поліклініку, але там відповіли, що в них вакцини ще немає взагалі, і тому на залишкові дози у чергу не записують. Але в Києві на залишкові дози записує Київський обласний центр громадського здоров'я.

Джерело: texty.org.ua