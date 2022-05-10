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    Удар по Одесі. Рятувальники показали, що лишилося від торгівельного центру (відео)

    Одеса продовжує страждати від ворожих обстрілів - Удар по Одесі. Рятувальники показали, що лишилося від торгівельного центру (відео)
    Одеса продовжує страждати від ворожих обстрілів
    скріншот з відео

    Путінська орда продовжує нищити українські міста

    Внаслідок вчорашнього авіаудару по Одесі, крім загиблих та поранених, була зруйнована інфраструктура міста. В тому числі й торговий центр.

    І хоч рятувальники ліквідували пожежу, будівля зазнали катастрофічних руйнувань.

    В інтернет виклали відео, на якому можна побачити стан торгівельного центру після «визволення» російськими ракетними ударами:

    Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал». Внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.

    Пізніше стало відомо, що рашисти обстріляли торговий центр та складі готової продукції широкого споживання.

    Теги: росія окупанти Одеса війна рятувальники Україна інфраструктура окупація #stoprussia
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    Удар по Одесі. Рятувальники показали, що лишилося від торгівельного центру (відео)