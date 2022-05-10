Удар по Одесі. Рятувальники показали, що лишилося від торгівельного центру (відео)
Путінська орда продовжує нищити українські міста
Внаслідок вчорашнього авіаудару по Одесі, крім загиблих та поранених, була зруйнована інфраструктура міста. В тому числі й торговий центр.
І хоч рятувальники ліквідували пожежу, будівля зазнали катастрофічних руйнувань.
В інтернет виклали відео, на якому можна побачити стан торгівельного центру після «визволення» російськими ракетними ударами:
Нагадаємо, 9 травня РФ вдарила по Одещині ракетами «Кинджал». Внаслідок вечірнього удару по Одесі 9 травня одна людина загинула, п'ятеро поранених доставлено в лікарню, їм надано допомогу.
Пізніше стало відомо, що рашисти обстріляли торговий центр та складі готової продукції широкого споживання.