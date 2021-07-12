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    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа

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    День Святої Вероніки та день народження Джорджа Істмена, з якими пов&rsquo;язують свято фотографа,&nbsp;припадають на 12 липня - 12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    День Святої Вероніки та день народження Джорджа Істмена, з якими пов’язують свято фотографа, припадають на 12 липня
    Фото: World Press Photo

    Американець заснував компанію Eastman Kodak, яка зробила фотомистецтво доступним кожному.

    12 липня у світі відзначають Всесвітній день фотографа. Це свято пов’язують одразу з двома історіями: Святої Вероніки та Джорджа Істмена.

    Свята Вероніка – це жінка, котра подала виснаженому підйомом на Голгофу Ісусу Христу воду і свою хустку, на якій залишився відбиток його обличчя. А оскільки саме вона отримала Нерукотворний образ Христа, що тепер став святинею, її вважають покровителькою всіх фотографів.

    Джордж Істмен, хоч і далекий від звання святого, зіграв не менш важливу роль у становленні фотографії. Адже саме цей американець заснував компанію Eastman Kodak, яка зробила фотомистецтво доступним для кожного.

    Так збіглося, що День Святої Вероніки та день народження Джорджа Істмена припадають на 12 липня, тому Всесвітній день фотографа святкують саме цього дня.

    Тим часом, пропонуємо вам ознайомитися з найкращими фото світу-2021 за версією World Press Photo.

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    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа
    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа

    Теги: фотограф свята жінка
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    12 липня відзначають Всесвітній день фотографа