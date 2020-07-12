Сьогодні свято апостолів Петра і Павла: прикмети та звичаї



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Православні та греко-католики сьогодні святкують Петра і Павла

12 липня закінчується Петрівка - піст, що тривав упродовж кількох тижнів

12 липня християни східного обряду відзначають одне з найбільших християнських свят - день Святих Первоверховних Апостолів Петра і Павла.

Цього дня закінчується Петрівка - піст, що тривав упродовж кількох тижнів.

В Україні з днем Петра і Павла пов'язувалося багато повір'їв та звичаїв. На Петра вперше після посту дозволялося готувати молочні страви. Господині варили вареники із сиром, пекли мандрики — сирні бабки.

Святий Петро вважався покровителем пастухів.

До цього дня готувалися колись в Україні як до великого свята: білили хати, оздоблювали рушниками стіни, прибирали на подвір'ї. Вранці цього дня всі йшли до церкви. Дівчата прикрашали свої голови вінками із польових квітів, а особливо червоними маками. Повернувшись із церкви, люди розговлялися мандриками. У цей день господарі неодмінно виносили громадським пастухам гостинця: мандрик та грудку масла.

На Бойківщині пастухи збиралися на пасовиську, будували «петрівник» — невелику землянку чи загорожу, прикрашену зеленню і разом обідали. Їли молочне — щоб корови краще доїлися.

У східних регіонах України існував звичай на Петра «заполіскувати дійниці». Жінки обідали гуртом, а потім рвали трави, що мають жовтий цвіт, і годували ними корів: «щоб жовте молоко було».

Після Петра розпочиналися жнива. В українській петрівчаній пісні співалося:

Минулася петрівонька,

Почались жнива.

Наробилася у полі,

Що тільки жива.

На другий день після Петра відзначали колись теж свято, але наполовину менше, і називалося воно «На-пів-Петра» або «Петрового батька». На Слобожанщині у цей день різали трьох півників і варили борщ у трьох горнятах - «три борщі, бо св. Петро три рази відрікався від Христа».

Народні прикмети на Петра:

Якщо на Петра один дощ - врожай непоганий, два - добрий, а три - багатий.

Як іде на Петра дощ, то буде гнити картопля.

Як на Петрів день спека, то на Різдво мороз.

Митрополит Української православної церкви Епіфаній нагадав, що свято, яким ми вшановуємо пам’ять двох велетнів духу, ревних служителів Господніх та подвижників, які не тільки проповідували, але й втілювали Божу істину своїми справами – святих апостолів Петра і Павла.

«Вшановуючи славних і всехвальних першоверховних апостолів Петра і Павла, пам’ятаймо, що кожному дається свій дар і своє служіння по мірі його можливостей», – наголосив у зверненні Епіфаній.