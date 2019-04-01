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    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі

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    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі

    Учасникам треба було подолати 13-кілометрову трасу з більш ніж 20 перешкодами по воді і бруду

    В ізраїльському середземноморському прибережному місті Тель-Авів в парку Яркон пройшла щорічна гонка брудом «Run Mud». У ній взяли участь більше шести тисяч чоловік з різних країн світу.

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    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі
    Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі

    Учасникам треба було подолати 13-кілометрову трасу з більш ніж 20 перешкодами по воді і бруду. Після змагання всіх екстремалів чекав душ і вечірка з їжею і пивом.

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