Багато бруду та емоцій. Яскраві фото з екстремальних перегонів у Ізраїлі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Учасникам треба було подолати 13-кілометрову трасу з більш ніж 20 перешкодами по воді і бруду

В ізраїльському середземноморському прибережному місті Тель-Авів в парку Яркон пройшла щорічна гонка брудом «Run Mud». У ній взяли участь більше шести тисяч чоловік з різних країн світу.

Учасникам треба було подолати 13-кілометрову трасу з більш ніж 20 перешкодами по воді і бруду. Після змагання всіх екстремалів чекав душ і вечірка з їжею і пивом.