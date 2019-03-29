Ізраїль готує масштабну операцію у Секторі Гази



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У Газі оголосили про плани провести масовий протест в суботу уздовж кордону

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що для протидії ескалації насильства його країна готова провести великомасштабну операцію щодо Сектора Гази.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Всі ізраїльтяни повинні знати, що якщо буде потрібна широкомасштабна кампанія, ми почнемо її найрішучішим і безпечним чином, після того, як вичерпаємо всі інші можливості», - сказав Нетаньягу після відвідування кордону з Сектором Гази і зустрічі з ізраїльськими військовими командирами.

У Газі організатори оголосили про плани провести масовий протест в суботу уздовж кордону, щоб відзначити річницю щотижневих демонстрацій, на яких ізраїльські війська, за даними медиків Гази, вже вбили близько 200 палестинців.

Як повідомлялося, ситуація навколо палестинського анклаву знову загострилася після того, як рано вранці 25 березня звідти була запущена ракета, яка потрапила у житловий будинок у селищі Мішмерет у центральній частині Ізраїлю на північ від Тель-Авіва. В результаті цієї атаки щонайменше сім осіб постраждали.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з Сектора Гази. Під обстріл потрапило селище Мішмерет до південного сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей. Згодом стало відомо, що постраждалих вже семеро.

Зазначимо, в кінці березня 2018 року ситуація на кордоні Сектора Гази з Ізраїлем почала загострюватися у зв'язку з масовими протестами палестинців і, як наслідок, їхніх зіткнень з ізраїльськими солдатами, що призвело до численних жертв серед демонстрантів - загинуло понад 200 осіб. Пік заворушень припав на рішення президента США Дональда Трампа перенести американське посольство з Тель-Авіва до Єрусалима. Слідчі ООН заявили про наявність ознак воєнних злочинів в діях військових Ізраїлю минулого року в районі Сектора Гази.

На початку лютого прем’єр Ізраїлю попередив про можливі нові заворушення на кордоні з Сектором Гази. Також Ізраїль розпочав будівництво нового паркану на кордоні з Сектором Гази. Огорожа зі сталі заввишки шість метрів та довжиною 65 кілометрів має захистити Ізраїль від проникнення терористів.

Також слід зазначити, що коаліція оголосила дату виборів у парламент Ізраїлю – 9 квітня 2019 року.