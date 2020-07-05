Вчені довели, що тварини можуть передчувати землетруси



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Дослідники порівняли дані про поведінку тварин з сейсмічною активністю й виявили, що всі вони відчували наближення землетрусу, інколи за 20 годин

Дослідження проводилося на шести коровах, п'ятьох овечках і двох собаках

Десять європейських вчених спільно провели дослідження, яким довели, що тварини справді можуть передчувати землетруси. Дослідження опубліковане на сайті Wiley Online Library.

Зазначається, що до цього часу це не було науково підтверджено.

Так, науковці звертали увагу на кілька факторів: тварини повинні були відчути, що землетрус скоро почнеться, змінити свою поведінку і постійно реагувати певним чином. У багатьох попередніх дослідженнях ці умови не враховувалися.

Вчені забезпечили датчиками шість корів, п'ять овець і дві собаки — вважається, що ці види тварин чутливі до землетрусів.

«Всі піддослідні жили на фермі в Італії. За кілька років там сталося понад 18 тисяч поштовхів з магнітудою до 6,6 за шкалою Ріхтера. Дослідники порівняли дані про поведінку тварин з сейсмічною активністю й виявили, що всі вони відчували наближення землетрусу. Чим ближче тварина до епіцентру, тим раніше вона починала реагувати на поштовхи — іноді реакція починалася за 20 годин», - йдеться у повідомленні.

Водночас вчені наразі не можуть пояснити, що саме змушує тварин так реагувати на землетруси, тому цим займуться надалі. Можливо, це допоможе людям створити систему короткострокового прогнозування землетрусів.