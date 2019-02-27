До чого призводить популізм та соціалізм. Фотогалерея з охопленої протестами Венесуели



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Венесуела сьогодні переживає глибоку економічну, соціальну та політичну кризу

В країні не вистачає продуктів і медикаментів, у людей немає роботи. Щоб купити щось їстівне в магазині венесуельцям доводиться стояти у довжелезних чергах. Деяким людям не залишається нічого іншого, як шукати їжу в сміттєвих контейнерах.

Народ незадоволений владою, по всій країні проходять акції протестів.

Як повідомлялося, 23 і 24 лютого протистояння між силами опозиції і урядом президента Венесуели Ніколаса Мадуро серйозно загострилося. Мадуро закрив кордони країни з Бразилією і Колумбією, і дав вказівку поліції і збройним силам перешкодити поставкам гуманітарної допомоги населенню.

Намагаючись перешкодити доставці гуманітарних вантажів до Венесуели, підконтрольні Мадуро військові загони застосували на кордонах сльозогінний газ. У результаті зіткнень з військовими на кордоні з Бразилією було вбито щонайменше двоє людей, а на кордоні з Колумбією поранено сотні людей.

У зв'язку з загостренням ситуації Венесуелу очолив тимчасовий президент Хуан Гуайдо, якого підтримали США та інші західні країни. Мадуро поки що зберігає контроль над військами і окремими силовими відомствами.

Як повідомлялося, віце-президент США Пенс пригрозив застосовувати силу щодо Венесуели.

Також у Венесуелі затримали журналістів після інтерв'ю з Мадуро. Приблизно за три години найвідомішого іспаномовного журналіста США Хорхе Рамоса та його телевізійну групу звільнили.