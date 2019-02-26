Віце-президент США Пенс пригрозив застосовувати силу щодо Венесуели



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Віце-президент США Майк Пенс Фото: Joshua Roberts / Reuters

Союзники і партнери США не підтримують військові погрози в бік Каракаса

Під час регіонального саміту в Боготі щодо ситуації в Венесуелі, віце-президент США Майк Пенс назвав Ніколаса Мадуро узурпатором. Окрім того він нагадав, що на сьогодні всі опції щодо Венесуели розглядаються в Білому домі. По суті така заява стала черговим нагадуванням щодо можливості вирішення політичної кризи в Венесуелі через застосування військової сили. Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Проте інші присутні на зустрічі не підтримали такої позиції США. В Латинській Америці пам’ятають приклади втручання американців у внутрішні справи країн регіону, в тому числі через військові перевороти. Окрім того військова опція є непопулярною в регіоні через негативні наслідки від інтервенції США в Ірак у 2003 році.

Так, віце-президент Бразилії Гамільтон Мурао заявив, що територія їх країни не буде використовуватися для військової операції США проти Венесуели. Також президент Колумбії Іван Дуке відкидає можливість застосування збройних сил для вирішення кризи в Венесуелі. Очільниця дипломатії ЄС Федеріка Могеріні і глава МЗС Іспанії Джозеф Боррелл також виключають можливість військової опції.

Як відомо, у вівторок Радбез ООН збереться для обговорення ситуації у Венесуелі.

Зазначимо, що внаслідок зіткнень на кордоні Венесуели загинули 25 людей.

Раніше повідомлялося, що у Венесуелі під час сутичок на кордоні з Колумбією між військовими та демонстрантами, які намагаються доставити в країну гуманітарну допомогу, щонайменше 300 людей дістали поранення і двоє загинули.

Раніше Бразилія слідом за Колумбією заявила, що направить гуманітарну допомогу на кордон з Венесуелою.

Міністр оборони Венесуели Володимир Падріно Лопес заявив у вівторок, що військовослужбовці залишаються у бойовій готовності на кордонах для захисту від порушень кордону, додавши, що вони не будуть приймати накази від інших урядів.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро наказав закрити кордон країни з Бразилією, аби завадити спробі опозиціонерів ввезти звідти гуманітарну допомогу. Крім того, влада Венесуели вирішила закрити кордон з Колумбією, звідки мав прибути конвой з гуманітарною допомогою.

Радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джон Болтон поставив ультиматум армії Венесуели, яка блокує кордони.